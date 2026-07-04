Láme mi to srdce, napísala. Návrat Sereny s Venus vo štvorhre sa ešte neuskutoční

Americká tenistka Serena Williamsová kvôli zraneniu kolena odstúpila vo Wimbledone zo štvorhry, v ktorej mala hrať so staršou sestrou Venus. Bývalá svetová jednotka o tom informovala na instagrame.
Štyridsaťštyriročná Williamsová sa v All England Clube vrátila k tenisu po štyroch rokoch. Víťazka 23 grandslamov v prvom kole prehrala 3:6, 7:6, 3:6 s Austrálčankou Mayou Jointovou a navyše si podvrtla koleno.
"Láme mi to srdce, ale musím zo štvorhry odstúpiť. Návrat bol pre mňa dar a možnosť zase si zahrať po boku Venus pre mňa znamenala strašne veľa," napísala majiteľka siedmich wimbledonských titulov v singli Williamsová.
"Urobila som všetko, čo bolo v mojich silách, ale moje koleno bohužiaľ ešte nie je pripravené na súťažné zápasy," uviedla Williamsová, ktorá so staršou sestrou Venus získala na londýnskej tráve šesť titulov.
Williamsová k správe pripojila fotografiu štyroch injekčných striekačiek. "Tu vidíte, koľko tekutiny mi odsáli z kolena po zápase vo dvojhre. Dobrá správa je, že už by mi nemalo ďalej tiecť a nemalo by sa v ňom hromadiť toľko vody," dodala.