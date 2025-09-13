    ONLINE: Alex Molčan - Adria Soriano Barrera dnes, I. skupina Davis Cup LIVE (dvojhra)

    Alex Molčan reaguje po víťaznej výmene proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v úvodnej dvojhre v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Alex Molčan reaguje po víťaznej výmene proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v úvodnej dvojhre v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia. (Autor: TASR)
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu I. svetovej skupiny Davis Cupu 2025: Alex Molčan - Adria Soriano Barrera.

    BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.

    Alex Molčan vyzve Adriana Soriana Barreru v dvojhre. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

    Stav konfrontácie je po prvom dni vyrovaný 1:1.

    Fotogaléria z 1. dňa zápasu Slovensko - Kolumbia v Davis Cupe (I. svetová skupina)
    Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Nicolás Mejiá podáva proti Alexovi Molčanovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Daviscupové tímy Slovenska (vľavo) a Kolumbie pózujú pred úvodnými dvojhrami.
    Daviscupový tím Kolumbie sprava kapitán tímu Kolumbie Alejandro Falla, hráči Adriá Soriano Barrera, Nicolás Mejiá, Alejandro Falla, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos a Cristian Rodríguez.
    Daviscupový tím Slovenska zľava Michal Krajčí, Miloš Karol, Norbert Gombos, Alex Molčan, Lukáš Klein a kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth zdravia divákov pred úvodnými dvojhrami v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Alex Molčan podáva proti Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan reaguje po víťaznej výmene proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v úvodnej dvojhre v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke zľava slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan a kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth počas prestávky v úvodnej dvojhre proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth sa tešípo výhre slovenského daviscupového reprezentanta Alexa Molčana proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v úvodnej dvojhre v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke sprava kapitán tímu Kolumbie Alejandro Falla a kolumbijský daviscupový reprezentant Adriá Soriano Barrera počas druhej dvojhry proti domácemu slovenskému hráčovi Lukášovi Kleinovi v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke zľava kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth a slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein počas druhej dvojhry proti Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke kolumbijský daviscupový reprezentant Adriá Soriano Barrera odvracia úder domáceho hráča Lukáša Kleina počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein opodáva proti Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.

    Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Adria Soriano Barrera (tenis, Davis Cup, I. svetová skupina, Slovensko - Kolumbia, výsledky, sobota, naživo)

    Davis Cup  2025
    13.09.2025 o 18:00
    5. kolo
    Molčan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Soriano Barrera
    Prenos
    Vitajte pri sledovaní sobotného programu tenisového stretnutia Davis Cupu, v ktorom Slovensko hostí Kolumbiu a víťaz tohto stretnutia si budúci rok zahrá kvalifikáciu o postup na finálový turnaj. Po prvom dni je stav vyrovnaný 1:1, keď v prvej dvojhre Alex Molčan zdolal Nicolasa Mejiu po setoch 6:4 a 7:6. Potom sa očakávalo, že slovenská jednotka Lukáš Klein získa druhý bod, pretože proti Sorriano Barrerovi, ktorý sa nachádza až v štvrtej stovke rebríčka ATP, bol jasným favoritom. Prvý set síce Klein vyhral vďaka jednému brejku, ale nasledujúce dva tesné sety prehral v dramatických koncovkách tajbrejku a Kolumbia tak získala nečakaný vyrovnávajúci bod. V prípadnej rozhodujúcej dvojhre by sa mal na záver sobotného programu stretnúť Alex Molčan a Adria Soriano Barrera, ale je možné, že rozhodnuté o víťazstve Slovenska alebo Kolumbie bude už po štvrtom zápase.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
