ONLINE: Alex Molčan - Adria Soriano Barrera dnes, I. skupina Davis Cup LIVE (dvojhra)

BRATISLAVA. Slovensko a Kolumbia dnes hrajú I. svetovú skupinu tenisového Davis Cupu 2025.
Alex Molčan vyzve Adriana Soriana Barreru v dvojhre. Všetky zápasy sa hrajú v Národnom tenisovom centre v Bratislave.
Fotogaléria z 1. dňa zápasu Slovensko - Kolumbia v Davis Cupe (I. svetová skupina)
Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Adria Soriano Barrera (tenis, Davis Cup, I. svetová skupina, Slovensko - Kolumbia, výsledky, sobota, naživo)
Davis Cup 2025
13.09.2025 o 18:00
5. kolo
Molčan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Soriano Barrera
Prenos
Vitajte pri sledovaní sobotného programu tenisového stretnutia Davis Cupu, v ktorom Slovensko hostí Kolumbiu a víťaz tohto stretnutia si budúci rok zahrá kvalifikáciu o postup na finálový turnaj. Po prvom dni je stav vyrovnaný 1:1, keď v prvej dvojhre Alex Molčan zdolal Nicolasa Mejiu po setoch 6:4 a 7:6. Potom sa očakávalo, že slovenská jednotka Lukáš Klein získa druhý bod, pretože proti Sorriano Barrerovi, ktorý sa nachádza až v štvrtej stovke rebríčka ATP, bol jasným favoritom. Prvý set síce Klein vyhral vďaka jednému brejku, ale nasledujúce dva tesné sety prehral v dramatických koncovkách tajbrejku a Kolumbia tak získala nečakaný vyrovnávajúci bod. V prípadnej rozhodujúcej dvojhre by sa mal na záver sobotného programu stretnúť Alex Molčan a Adria Soriano Barrera, ale je možné, že rozhodnuté o víťazstve Slovenska alebo Kolumbie bude už po štvrtom zápase.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.