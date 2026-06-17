    Jubilejný ročník prestížnej tenisovej súťaže pozná dejisko. Výkonný riaditeľ: Najlepšie miesto

    Momentka z Laver Cupu.
    Momentka z Laver Cupu. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|17. jún 2026 o 17:34
    ShareTweet0

    Vo februári sa tam hral Zápas hviezd NBA.

    Prestížny tenisový Laver Cup, v ktorom proti sebe každoročne nastupujú výbery Európy a zvyšku sveta, sa v roku 2027 uskutoční v Los Angeles. Organizátori to oznámili v stredu.

    Dejiskom jubilejného 10. ročníka bude hala Intuit Dome v meste Inglewood, domovský stánok basketbalistov klubu NBA Los Angeles Clippers.

    Vo februári sa tam hral Zápas hviezd NBA a počas OH 2028 bude hostiť zápasy basketbalového turnaja. Podujatie je na programe od 24. do 26. septembra 2027.

    Európa vedie v doterajšej bilancii nad zvyškom sveta 5:3, no jej súper ovládol tri z uplynulých štyroch ročníkov.

    Tohtoročný Laver Cup sa uskutoční v septembri v Londýne a je súčasťou kalendára ATP Tour.

    „Los Angeles patrí medzi popredné svetové destinácie pre významné športové podujatia. Nevieme si predstaviť lepšie mesto a lepšiu arénu pre usporiadanie desiateho ročníka Laver Cupu,“ uviedol výkonný riaditeľ podujatia Steve Zacks.

    Tenis

    Tenis

    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Mihalíková s Britkou nenadviazali na trofej z Londýna. V Nemecku podhľali favorizovanému páru
    dnes 17:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Jubilejný ročník prestížnej tenisovej súťaže pozná dejisko. Výkonný riaditeľ: Najlepšie miesto