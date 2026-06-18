    Český tenista sa musel odhlásiť z Wimbledonu. Obrovské sklamanie, povedal

    Tomáš Macháč.
    Tomáš Macháč. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|18. jún 2026 o 07:44
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    Tenistu trápi zranenie päty už niekoľko mesiacov.

    Tenista Tomáš Macháč sa nezúčastní na tohtoročnom Wimbledone. Dvadsaťpäťročný rodák z Berouna sa z tretieho grandslamu sezóny ospravedlnil pre pretrvávajúce ťažkosti s ľavou nohou. Napísal to na svojom instagrame.

    "Zlé správy. Žiaľ, trhlina v mojej ľavej nohe sa ešte dostatočne nevyliečila a musím sa odhlásiť z Wimbledonu," uviedol Macháč.

    Macháča, ktorému vo svetovom rebríčku patrí 42. miesto, trápi zranenie päty už niekoľko mesiacov.

    Limitovalo ho tiež počas tohtoročného Roland Garros, kde najprv vypadol v 2. kole s neskorším šampiónom Nemcom Alexandrom Zverevom a následne sa odhlásil aj zo štvorhry, ktorú hral s krajanom Matejom Vocieľom.

    Trávnatú časť sezóny potom Macháč nezačal a odhlásil sa teraz aj z Wimbledonu. Vlani sa v londýnskom All England Clube dostal do 2. kola.

    "Je to obrovské sklamanie, ale robím všetko možné, aby som sa vrátil počas tohto leta na americké turnaje," poznamenal Macháč.

    Tenis

    Tenis

    Tomáš Macháč.
    Tomáš Macháč.
    Český tenista sa musel odhlásiť z Wimbledonu. Obrovské sklamanie, povedal
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