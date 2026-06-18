Český tenista sa musel odhlásiť z Wimbledonu. Obrovské sklamanie, povedal

Tenista Tomáš Macháč sa nezúčastní na tohtoročnom Wimbledone. Dvadsaťpäťročný rodák z Berouna sa z tretieho grandslamu sezóny ospravedlnil pre pretrvávajúce ťažkosti s ľavou nohou. Napísal to na svojom instagrame.
"Zlé správy. Žiaľ, trhlina v mojej ľavej nohe sa ešte dostatočne nevyliečila a musím sa odhlásiť z Wimbledonu," uviedol Macháč.
Macháča, ktorému vo svetovom rebríčku patrí 42. miesto, trápi zranenie päty už niekoľko mesiacov.
Limitovalo ho tiež počas tohtoročného Roland Garros, kde najprv vypadol v 2. kole s neskorším šampiónom Nemcom Alexandrom Zverevom a následne sa odhlásil aj zo štvorhry, ktorú hral s krajanom Matejom Vocieľom.
Trávnatú časť sezóny potom Macháč nezačal a odhlásil sa teraz aj z Wimbledonu. Vlani sa v londýnskom All England Clube dostal do 2. kola.
"Je to obrovské sklamanie, ale robím všetko možné, aby som sa vrátil počas tohto leta na americké turnaje," poznamenal Macháč.