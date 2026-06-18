    VIDEO: Veľké trápenie druhej hráčky sveta. Proti Filipínke nezískala v Berlíne ani jeden set

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. jún 2026 o 22:01
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    Úradujúca šampiónka Australian Open mala v 1. kole voľno.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová prekvapujúco vypadla na trávnatom turnaji WTA v Berlíne už v 2. kole dvojhry.

    Svetová i nasadená dvojka nestačila vo štvrtok na Alexandru Ealovú z Filipín, držiteľke voľnej karty podľahla v dvoch setoch 5:7, 4:6. V prvom sete neudržala vedenie 4:1.

    Víťazka Wimbledonu z roku 2022 a úradujúca šampiónka Australian Open mala v 1. kole voľno.

    Ealová, ktorej patrí vo svetovom rebríčku aktuálne 35. miesto, sa revanšovala súperke za prehru na májovom turnaji v Ríme.

    VIDEO: Ealová - Rybakinová

    Dvadsaťjedenročná filipínska hráčka predtým v Berlíne v úvodnom kole zdolala Chorvátku Donnu Vekičovú.

    Vo štvrťfinále ju čaká svetová osmička a nasadená šestka Elina Svitolinová z Ukrajiny.

    Podujatie v nemeckej metropole je pre tenistky prípravou na nadchádzajúci grandslamový turnaj v Wimbledone (29. júna - 12. júla), pripomenula agentúra AFP.

    Tenis

    Tenis

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová.
    VIDEO: Veľké trápenie druhej hráčky sveta. Proti Filipínke nezískala v Berlíne ani jeden set
    dnes 22:01
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