VIDEO: Veľké trápenie druhej hráčky sveta. Proti Filipínke nezískala v Berlíne ani jeden set

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová prekvapujúco vypadla na trávnatom turnaji WTA v Berlíne už v 2. kole dvojhry.
Svetová i nasadená dvojka nestačila vo štvrtok na Alexandru Ealovú z Filipín, držiteľke voľnej karty podľahla v dvoch setoch 5:7, 4:6. V prvom sete neudržala vedenie 4:1.
Víťazka Wimbledonu z roku 2022 a úradujúca šampiónka Australian Open mala v 1. kole voľno.
Ealová, ktorej patrí vo svetovom rebríčku aktuálne 35. miesto, sa revanšovala súperke za prehru na májovom turnaji v Ríme.
VIDEO: Ealová - Rybakinová
Dvadsaťjedenročná filipínska hráčka predtým v Berlíne v úvodnom kole zdolala Chorvátku Donnu Vekičovú.
Vo štvrťfinále ju čaká svetová osmička a nasadená šestka Elina Svitolinová z Ukrajiny.
Podujatie v nemeckej metropole je pre tenistky prípravou na nadchádzajúci grandslamový turnaj v Wimbledone (29. júna - 12. júla), pripomenula agentúra AFP.