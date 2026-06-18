Zdolá aj premožiteľku Gauffovej? Česká tenistka suverénne postúpila do štvrťfinále

WTA Berlín 2026
Dvojhra - osemfinále:
Linda Nosková (ČR-8) - Diane Parryová (Fr.) 6:2, 6:2
Elina Svitolinová (Ukr.-6) - Eva Lysová (Nem.)
Madison Keysová (USA) - Karolína Muchová (ČR-7)
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Alexandra Ealaová (Fil.)
Česká tenistka Linda Nosková postúpila na trávnatom turnaji v Berlíne do štvrťfinále. Svetová trinástka zdolala Francúzku Diane Parryovú 6:2, 6:2.
Dvadsaťjedenročná Nosková, ktorá je nasadenou osmičkou podujatia, potrebovala na víťazstvo nad osemfinalistkou tohtoročného Roland Garros len 67 minút, pričom nečelila ani jednému brejkbalu.
Prvý set získala vďaka výbornému úvodu, keď sa rýchlo dostala do vedenia 4:0. V druhom sete prehrávala Češka 1:2, no následne získala päť gemov po sebe.
Jej ďalšou súperkou bude Španielka Paula Badosová, ktorá si v Berlíne pripísala skalp svetovej sedmičky Američanky Coco Gauffovej.
V nemeckej metropole sa vo štvrtok predstaví aj Karolína Muchová. Rodáčka z Olomouca, ktorá si zahrala štvorhru po boku Sereny Williamsovej, sa stretne s víťazkou minuloročného Australian Open Madison Keysovou.