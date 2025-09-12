    Klein nestratil ani jedno podanie, no druhý bod nezískal. Kolumbijčan ovládol oba tajbrejky

    Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi.
    Fotogaléria (18)
    Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|12. sep 2025 o 22:36
    ShareTweet0

    Po úvodných dvoch dvojhrách je stav vyrovnaný 1:1.

    I. svetová skupina Davisovho pohára

    Slovensko - Kolumbia 1:1 po druhej dvojhre

    Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)

    Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera 6:3, 6:7 (5), 6:7 (5)

    BRATISLAVA. Slovenskí tenisti hrajú po prvom dni stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára s Kolumbiou nerozhodne 1:1.

     Lukáš Klein prehral v druhom piatkovom singli na harde v bratislavskom NTC s tímovou dvojkou súpera Adriom Sorianom Barrerom po dráme v troch setoch 6:3, 6:7 (5) a 6:7 (5).

    Klein tak nenadviazal na úspech svojho tímového kolegu Alexa Molčana.

    VIDEO: Reakcia Lukáša Kleina po zápase

    V sobotu pokračuje duel najskôr od 14.00 h štvorhrou, v ktorej by mali podľa predbežnej nominácie nastúpiť Klein s Milošom Karolom proti dvojici deblových špecialistov Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez. Potom budú nasledovať záverečné dve dvojhry.

    Fotogaléria z 1. dňa zápasu Slovensko - Kolumbia v Davis Cupe (I. svetová skupina)
    Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Nicolás Mejiá podáva proti Alexovi Molčanovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.
    Daviscupové tímy Slovenska (vľavo) a Kolumbie pózujú pred úvodnými dvojhrami.
    Daviscupový tím Kolumbie sprava kapitán tímu Kolumbie Alejandro Falla, hráči Adriá Soriano Barrera, Nicolás Mejiá, Alejandro Falla, Miguel Tobón, Nicolás Barrientos a Cristian Rodríguez.
    18 fotografií
    Daviscupový tím Slovenska zľava Michal Krajčí, Miloš Karol, Norbert Gombos, Alex Molčan, Lukáš Klein a kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth zdravia divákov pred úvodnými dvojhrami v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Alex Molčan podáva proti Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Alex Molčan odvracia úder Nicolásovi Mejiáovi počas úvodnej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan reaguje po víťaznej výmene proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v úvodnej dvojhre v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke zľava slovenský daviscupový reprezentant Alex Molčan a kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth počas prestávky v úvodnej dvojhre proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth sa tešípo výhre slovenského daviscupového reprezentanta Alexa Molčana proti tenistovi Kolumbie Nicolásovi Mejiáovi v úvodnej dvojhre v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke sprava kapitán tímu Kolumbie Alejandro Falla a kolumbijský daviscupový reprezentant Adriá Soriano Barrera počas druhej dvojhry proti domácemu slovenskému hráčovi Lukášovi Kleinovi v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke zľava kapitán tímu Slovenska Tibor Tóth a slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein počas druhej dvojhry proti Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke kolumbijský daviscupový reprezentant Adriá Soriano Barrera odvracia úder domáceho hráča Lukáša Kleina počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.Na snímke slovenský daviscupový reprezentant Lukáš Klein opodáva proti Adriáovi Sorianovi Barrerovi z Kolumbie počas druhej dvojhry v rámci duelu 1. svetovej skupiny Davisovho pohára Slovensko - Kolumbia.

    Klein bol pred druhým piatkovým singlom v pozícii výrazného favorita, k dobru mal v porovnaní so súperom viac ako dvesto rebríčkových miest.

    Zodpovedal tomu iba úvod súboja, domáci hráč číslo jedna zobral súperovi hneď jeho prvý servis a rýchlo sa ujal vedenia 3:0.

    V piatej hre síce čelil jedinému brejkbalu Kolumbijčana v prvom sete, no situáciu zvládol a dejstvo získal vo svoj prospech 6:3.

    V druhom sete si obaja tenisti držali podanie až do stavu 6:6, v tajbrejku mal navrch Barrera a vynútil si pokračovanie.

    Klein mal v rozhodujúcom dejstve k dispozícii brejkbal v šiestej hre, no bez využitia a rovnako sa skončila aj šanca Barreru pri podaní Slováka za stavu 4:4.

    Dramatickú koncovku vyrovnaného boja tak rozuzlil ďalší tajbrejk. V ňom Klein nevyužil náskok 5:3, prehral potom štyri loptičky za sebou a tak aj celý zápas. Ten trval 2:21 h.

    O úvodný bod pre Slovensko sa predtým postaral Molčan, ktorý zdolal jednotku súperovho tímu Nicolasa Mejiu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).

    Na víťazný tím čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.

    „Lukášov prvý set prebiehal tak, ako sme očakávali. V druhom sete začal lepšie servovať, mal to vo svojich rukách, ale nevyužil to.

    Už s tým nespravíme nič, musíme sa pripraviť na zajtrajšok a vyhrať štvorhru. Od Alexa som očakával presne taký zápas, ako odohral.

    Najmä po dueli v Istanbule. Využil svoje šance a zaslúžené zvíťazil,“ povedal pre STVR nehrajúci kapitán Tibor Tóth.

    Tenis

    Tenis

    Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi.
    Lukáš Klein odvracia úder Adriáovi Sorianovi Barrerovi.
    Klein nestratil ani jedno podanie, no druhý bod nezískal. Kolumbijčan ovládol oba tajbrejky
    dnes 22:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Klein nestratil ani jedno podanie, no druhý bod nezískal. Kolumbijčan ovládol oba tajbrejky