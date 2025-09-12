Klein nestratil ani jedno podanie, no druhý bod nezískal. Kolumbijčan ovládol oba tajbrejky

I. svetová skupina Davisovho pohára
Slovensko - Kolumbia 1:1 po druhej dvojhre
Alex Molčan - Nicolas Mejia 6:4, 7:6 (4)
Lukáš Klein - Adria Soriano Barrera 6:3, 6:7 (5), 6:7 (5)
BRATISLAVA. Slovenskí tenisti hrajú po prvom dni stretnutia I. svetovej skupiny Davisovho pohára s Kolumbiou nerozhodne 1:1.
Lukáš Klein prehral v druhom piatkovom singli na harde v bratislavskom NTC s tímovou dvojkou súpera Adriom Sorianom Barrerom po dráme v troch setoch 6:3, 6:7 (5) a 6:7 (5).
Klein tak nenadviazal na úspech svojho tímového kolegu Alexa Molčana.
VIDEO: Reakcia Lukáša Kleina po zápase
V sobotu pokračuje duel najskôr od 14.00 h štvorhrou, v ktorej by mali podľa predbežnej nominácie nastúpiť Klein s Milošom Karolom proti dvojici deblových špecialistov Nicolas Barrientos a Cristian Rodriguez. Potom budú nasledovať záverečné dve dvojhry.
Klein bol pred druhým piatkovým singlom v pozícii výrazného favorita, k dobru mal v porovnaní so súperom viac ako dvesto rebríčkových miest.
Zodpovedal tomu iba úvod súboja, domáci hráč číslo jedna zobral súperovi hneď jeho prvý servis a rýchlo sa ujal vedenia 3:0.
V piatej hre síce čelil jedinému brejkbalu Kolumbijčana v prvom sete, no situáciu zvládol a dejstvo získal vo svoj prospech 6:3.
V druhom sete si obaja tenisti držali podanie až do stavu 6:6, v tajbrejku mal navrch Barrera a vynútil si pokračovanie.
Klein mal v rozhodujúcom dejstve k dispozícii brejkbal v šiestej hre, no bez využitia a rovnako sa skončila aj šanca Barreru pri podaní Slováka za stavu 4:4.
Dramatickú koncovku vyrovnaného boja tak rozuzlil ďalší tajbrejk. V ňom Klein nevyužil náskok 5:3, prehral potom štyri loptičky za sebou a tak aj celý zápas. Ten trval 2:21 h.
O úvodný bod pre Slovensko sa predtým postaral Molčan, ktorý zdolal jednotku súperovho tímu Nicolasa Mejiu v dvoch setoch 6:4 a 7:6 (4).
Na víťazný tím čaká na budúci rok kvalifikácia o postup na finálový turnaj Davisovho pohára, zdolaný bude bojovať o udržanie sa v I. svetovej skupine.
„Lukášov prvý set prebiehal tak, ako sme očakávali. V druhom sete začal lepšie servovať, mal to vo svojich rukách, ale nevyužil to.
Už s tým nespravíme nič, musíme sa pripraviť na zajtrajšok a vyhrať štvorhru. Od Alexa som očakával presne taký zápas, ako odohral.
Najmä po dueli v Istanbule. Využil svoje šance a zaslúžené zvíťazil,“ povedal pre STVR nehrajúci kapitán Tibor Tóth.