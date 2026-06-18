    VIDEO: Pogačarova partnerka mala pred cieľom hrozivý pád, preletela cez riadidlá

    Slovinská cyklistka Urška Žigartová.
    Slovinská cyklistka Urška Žigartová. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|18. jún 2026 o 20:15
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    Urška Žigartová doplatila na spomaľovač.

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar vo štvrtok nerozdával úsmevy, vynechal rozhovory s novinármi a tiež odstrčil kameru, ktorá ho snímala.

    Aj keby prešiel cieľom na prvom mieste, netešil by sa. V tej chvíli ho zaujímalo jediné - zdravotný stav jeho partnerky Uršky Žigartovej.

    Tá totiž nepríjemne spadla v závere 2. etapy pretekov Okolo Švajčiarska, ktorá bola na programe na rovnakej trase tesne pred mužskou etapou. 

    Žigartová doplatila na nerovnosť vozovky (spomaľovač) pred bránou posledného kilometra. Vo vysokej rýchlosti poskočila a preletela cez riadidlá. 

    Slovinka vtedy viedla skupinu prenasledovateliek, z ktorej spadli ďalšie tri pretekárky. Žigartová bola otrasená a zostala ležať. Okamžite bola ošetrená lekárskym tímom a odvezená do neďalekej nemocnice.  

    VIDEO: Urška Žigartová a jej pád v 2. etape Okolo Švajčiarska 2026

    "Po absolvovaní lekárskych vyšetrení bola Urške diagnostikovaná zlomenina čeľuste. Našťastie sa počas vyšetrení nezistili žiadne ďalšie zranenia.

    Lekársky tím posudzuje ďalší postup, aby Urška dostala čo najlepšiu liečbu a mala optimálne podmienky na zotavenie. V tejto chvíli sa sústreďujeme najmä na jej zdravie a pohodu," uviedol tím AG Insurance-Soudal.

    Žigartová mala dobrú formu. Na Vuelte skončila šiesta, na Gire ôsma, no zrejme príde o Tour de France a čaká ju dlhšia súťažná pauza.

    Priebežné poradie po 2. etape

    1.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    5:31:26 h

    2.

    Lauren Dicksonová

    Veľká Británia

    FDJ United - SUEZ

    + 27 s

    3.

    Sarah Van Damová

    Kanada

    Visma-Lease a Bike

    + 34 s

    4.

    Steffi Häberlinová

    Švajčiarsko

    SD Worx - Protime

    + 53 s

    5.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 57 s

    6.

    Katarzyna Niewiadomá

    Poľsko

    CANYON//SRAM

    + 57 s

    42.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 17:25 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovinská cyklistka Urška Žigartová.
    Slovinská cyklistka Urška Žigartová.
    VIDEO: Pogačarova partnerka mala pred cieľom hrozivý pád, preletela cez riadidlá
    dnes 20:15
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    Domov»Cyklistika»VIDEO: Pogačarova partnerka mala pred cieľom hrozivý pád, preletela cez riadidlá