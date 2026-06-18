VIDEO: Pogačarova partnerka mala pred cieľom hrozivý pád, preletela cez riadidlá

Slovinský cyklista Tadej Pogačar vo štvrtok nerozdával úsmevy, vynechal rozhovory s novinármi a tiež odstrčil kameru, ktorá ho snímala.
Aj keby prešiel cieľom na prvom mieste, netešil by sa. V tej chvíli ho zaujímalo jediné - zdravotný stav jeho partnerky Uršky Žigartovej.
Tá totiž nepríjemne spadla v závere 2. etapy pretekov Okolo Švajčiarska, ktorá bola na programe na rovnakej trase tesne pred mužskou etapou.
Žigartová doplatila na nerovnosť vozovky (spomaľovač) pred bránou posledného kilometra. Vo vysokej rýchlosti poskočila a preletela cez riadidlá.
Slovinka vtedy viedla skupinu prenasledovateliek, z ktorej spadli ďalšie tri pretekárky. Žigartová bola otrasená a zostala ležať. Okamžite bola ošetrená lekárskym tímom a odvezená do neďalekej nemocnice.
VIDEO: Urška Žigartová a jej pád v 2. etape Okolo Švajčiarska 2026
"Po absolvovaní lekárskych vyšetrení bola Urške diagnostikovaná zlomenina čeľuste. Našťastie sa počas vyšetrení nezistili žiadne ďalšie zranenia.
Lekársky tím posudzuje ďalší postup, aby Urška dostala čo najlepšiu liečbu a mala optimálne podmienky na zotavenie. V tejto chvíli sa sústreďujeme najmä na jej zdravie a pohodu," uviedol tím AG Insurance-Soudal.
Žigartová mala dobrú formu. Na Vuelte skončila šiesta, na Gire ôsma, no zrejme príde o Tour de France a čaká ju dlhšia súťažná pauza.
Priebežné poradie po 2. etape
1.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
5:31:26 h
2.
Lauren Dicksonová
Veľká Británia
FDJ United - SUEZ
+ 27 s
3.
Sarah Van Damová
Kanada
Visma-Lease a Bike
+ 34 s
4.
Steffi Häberlinová
Švajčiarsko
SD Worx - Protime
+ 53 s
5.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 57 s
6.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
CANYON//SRAM
+ 57 s
42.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 17:25 min