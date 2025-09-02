Alcaraz prešiel do semifinále ako nôž maslom. Čecha nepustil k jedinému brejkbalu

US Open 2025
muži - dvojhra - štvrťfinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Jiří Lehečka (ČR-20) 6:4, 6:2, 6:4
NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvým semifinalistom dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V utorkovom štvrťfinále vyradil v pozícii nasadenej dvojky dvadsiatku podujatia Čecha Jiřího Lehečku 6:4, 6:2, 6:4.
Alcaraz na turnaji ešte nestratil ani set a aj proti českému tenistovi predviedol suverénny výkon.
Lehečka sa v zápase nedostal k jedinému brejkbalu. V prvých setoch mu ušiel hneď úvod, keď si stratil podanie už v prvom geme.
V treťom sete predviedol svoj najlepší tenis, držal nerozhodný stav až do stavu 4:4, no v deviatej hre si už podanie neudržal a Alcaraz v ďalšom geme premenil hneď svoj prvý mečbal.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Lehečka
Tohtoročný šampión Roland Garros sa v boji o postup do finále stretne s Novakom Djokovičom, alebo Taylorom Fritzom.
Päťnásobný grandslamový šampión vie, že ak vo Flushing Meadows zasadne po finále na trón, vráti sa na post svetovej jednotky.
„Je zložité nemyslieť na to. Vždy keď vstúpim na kurt, snažím sa na to nemyslieť. Opak by znamenal, že si na seba dávam priveľký tlak,“ pripustil Alcaraz podľa AFP.