Klein nevyužil pozíciu nasadeného hráča. Vypadol hneď v prvom kole kvalifikácie

US Open 2025
Kvalifikácia mužov - 1. kolo:
Federico Agustin Gomez (Arg.) - Lukáš Klein (SR-14) 6:2, 6:4
NEW YORK. Slovenský tenis nebude mať v hlavnej súťaži grandslamového turnaja US Open žiadneho mužského zástupcu.
Lukáš Klein ako jediný kandidát na postup z kvalifikácie skončil hneď v jej prvom kole, keď ako nasadená štrnástka prehral s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny v dvoch setoch 2:6 a 4:6.
V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková, súboj prvého kola proti jednotke „pavúka“ Francesce Jonesovej z Veľkej Británie ju čaká v utorok.
Istú účasť v hlavnej súťaži má vo dvojhre žien Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.