    Klein nevyužil pozíciu nasadeného hráča. Vypadol hneď v prvom kole kvalifikácie

    Lukáš Klein.
    Lukáš Klein. (Autor: TASR)
    TASR|18. aug 2025 o 20:36
    ShareTweet0

    V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková.

    US Open 2025

    Kvalifikácia mužov - 1. kolo:

    Federico Agustin Gomez (Arg.) - Lukáš Klein (SR-14) 6:2, 6:4

    NEW YORK. Slovenský tenis nebude mať v hlavnej súťaži grandslamového turnaja US Open žiadneho mužského zástupcu.

    Lukáš Klein ako jediný kandidát na postup z kvalifikácie skončil hneď v jej prvom kole, keď ako nasadená štrnástka prehral s Federicom Agustinom Gomezom z Argentíny v dvoch setoch 2:6 a 4:6.

    V ženskej kvalifikácii sa v New Yorku predstaví Viktória Hrunčáková, súboj prvého kola proti jednotke „pavúka“ Francesce Jonesovej z Veľkej Británie ju čaká v utorok.

    Istú účasť v hlavnej súťaži má vo dvojhre žien Rebecca Šramková, v debli sa predstaví Tereza Mihalíková.

    Tenis

    Tenis

    Lukáš Klein.
    Lukáš Klein.
    Klein nevyužil pozíciu nasadeného hráča. Vypadol hneď v prvom kole kvalifikácie
    dnes 20:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Klein nevyužil pozíciu nasadeného hráča. Vypadol hneď v prvom kole kvalifikácie