Skvelá Pohánková postúpila už do semifinále. V prvom sete hrala ďalší dlhý tajbrejk

    Mia Pohánková.
    Sportnet|1. máj 2026 o 14:15
    ITF Wiesbaden 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Mia Pohánková (SR) - Tessa Johanna Brockmannová (Nem.) 7:6 (6), 6:2

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do semifinále na turnaji ITF W100 v nemeckom Wiesbadene.

    Vo štvrťfinále si poradila s domácou hráčkou Tessou Johannou Brockamnnovou v dvoch setoch 7:6 (6) a 6:2.

    Slovenka v tajbrejku čelila aj jednému setbalu, ktorý úspešne odvrátila. V druhom sete hrala so súperkou vyrovnanú partiu do stavu 2:2, potom jej už nedovolila ani jeden gem.

    V semifinále sa stretne s lepšou z dvojice nasadených hráčok Julia Grabherová - Francesca Jonesová.

    V live aktualizovanom rebríčku sa posunula na priebežné 288. miesto. Ak sa jej podarí dokráčať k titulu, mala by urobiť ešte výraznejší skok o desiatky miest.

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková.
