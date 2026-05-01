Skvelá Pohánková postúpila už do semifinále. V prvom sete hrala ďalší dlhý tajbrejk

ITF Wiesbaden 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Mia Pohánková (SR) - Tessa Johanna Brockmannová (Nem.) 7:6 (6), 6:2
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do semifinále na turnaji ITF W100 v nemeckom Wiesbadene.
Vo štvrťfinále si poradila s domácou hráčkou Tessou Johannou Brockamnnovou v dvoch setoch 7:6 (6) a 6:2.
Slovenka v tajbrejku čelila aj jednému setbalu, ktorý úspešne odvrátila. V druhom sete hrala so súperkou vyrovnanú partiu do stavu 2:2, potom jej už nedovolila ani jeden gem.
V semifinále sa stretne s lepšou z dvojice nasadených hráčok Julia Grabherová - Francesca Jonesová.
V live aktualizovanom rebríčku sa posunula na priebežné 288. miesto. Ak sa jej podarí dokráčať k titulu, mala by urobiť ešte výraznejší skok o desiatky miest.