Roglič, Pogačar či Mazeová? Slovinsko má novú hviezdu. Snoubord vymenila za tenis

Podujatie je totiž v kalendári v druhý týždeň grandslamového Roland Garros. Z pozície 85. hráčky sveta asi príliš neočakávala, že by ešte mohla v tomto čase hrať na grandlsame. Druhý týždeň znamená postup minimálne do osemfinále.

Nie preto, že by sa zranila alebo cítila vyčerpaná.

"Bola to dnes skvelá príležitosť pre nás obe dostať sa takto ďaleko. Myslím si, že som lepšie udržala pokojnú myseľ," hovorila na tlačovej konferencii po zápase.

Slovinka Tamara Zidanšeková sa však nielenže po prvý raz v kariére dostala do druhého týždňa grandslamu, ale dokonca je už v semifinále. Vo štvrťfinále porazila Paulu Badosovú 7:5, 4:6, 8:6.

Musela by teda vyhrať na Roland Garros tri zápasy za sebou.

"Vyhrať prvé kolo bolo pre mňa prelomové. Dodalo mi to sebadôveru. Pred turnajom som najmä na antuke hrala veľmi dobre. Ale každý zápas je iný, snažím sa ísť zápas po zápase," hodnotila po postupe do semifinále na tlačovej konferencii.

Na turnaji pritom nešlo o jej prvý mimoriadne náročný zápas, ktorý by sa končil za stavu viac ako 6:6. Mimo grandslamového turnaja by totiž po tomto skóre už nasledoval len tajbrejk.

Dlho to vyzeralo, že bude skôr snoubordistka. V Slovinsku trikrát vyhrala národný juniorský šampionát.

"Ja si toto nemyslím. Skôr zostáva pokojná, lebo vie, že sa dostane ku všetkým loptám. Možno nie proti všetkým súperkám, ale pri mnohých to funguje," hovoril.

"Bola som v snoubordovom a lyžiarskom tíme, mali sme letnú prípravu a počas nej bolo možné skúsiť si tenis. Takto som začala. Skutočne ma to bavilo, tak som v tom pokračovala," hovorila pre WTA.

Hrať tenis má pre ňu jednu veľkú výhodu, tenisti sa vždy presúvajú do tých častí sveta, kde je práve teplo.

"Nemám rada zimu, vždy mi bolo veľmi chladno. Toto bol môj najväčší problém pri snoubordingu," dodala.

Mats Wilander vidí práve v skúsenostiach so zimnými športmi výhodu. "Veľmi jej to pomáha v pohybe. Vidíme to napríklad aj u Jannika Sinnera, ktorý je bývalý lyžiar. Aj Novak Djokovič vie dobre lyžovať," vysvetlil.

"To pomáha pri udržiavaní rovnováhy. Možno nemá takú silu, ale keď sa dostane do zápasu, je ťažké ju poraziť," dodal.