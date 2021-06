Vyzerá aj hrá ako Šarapovová. Španielka zaujala na Roland Garros

PARÍŽ. Svojou hrou pripomína Mariu Šarapovovú. Na prvý pohľad sa na bývalú ruskú svetovú jednotku podobá aj vzhľadom a stavbou tela. Španielka Paula Badosová však okrem podoby s Mariou Šarapovovou zaujala najmä obrovským zlepšením v posledných mesiacoch. Darí sa jej aj na Roland Garros. V osemfinále vyradila finalistku spred dvoch rokov Češku Markétu Vondroušovú 6:4, 3:6, 6:2. Ešte nikdy predtým na grandslamovom turnaji nebola vo štvrťfinále. Nová Šarapovová? Najväčší prelom zaznamenala na antuke. Ten bol v posledných rokoch kariéry obľúbeným povrchom aj pre Šarapovovú.

"Porovnávania so Šarapovovou? Beriem si to po svojom. Keď som bola mladšia, vnímala som to horšie, lebo som cítila veľký tlak, keď ma porovnávali s tak dobrou hráčkou. To je naozaj náročné, ona je unikát, jedinečná," hovorila pred Roland Garros Badosová vo videorozhovore. "Ale motivuje ma to, ak ma prirovnávajú k hráčke, ktorá je mojím idolom," dodala. K téme podobnosti so Šarapovovou dokonca Badosovej písali fanúšikovia aj na sociálne siete. "Priala by som si byť taká skvelá ako ona," odpovedala Španielka na twitteri. Svojou agresívnou hrou Šarapovovú pripomína aj na kurte. "Trocha sa ju snažím napodobniť. Veľmi sa mi páči, aká veľká bojovníčka to je, pre nás Španielov je toto veľmi dôležitá vlastnosť," vysvetľovala vo videorozhovore pre youtubový kanál Tweener Head.

Paula Badosová. (Zdroj: TASR/AP)

Veľký posun v roku 2021 Španielke ešte na začiatku sezóny 2021 patrilo v rebríčku WTA 70. miesto. Po návrate na kurty po koronaprestávke v auguste bola dokonca na hranici svetovej stovky - na 94. mieste. Momentálne jej patrí 35. pozícia a po Roland Garros pôjde ešte vyššie. V priebežnom live rebríčku, ktorý síce nie je oficiálny, ale okamžite sa v ňom prejaviac všetky zmeny, je už na 31. mieste. Prípadná ďalšia výhra by ju dokonca posunula do prvej tridsiatky.

Do štvrtého kola sa dostala aj vlani na Roland Garros. Bol to dovtedy jej najlepší výsledok na grandslamovom turnaji. Prvé skúsenosti s najprestížnejšími turnajmi pritom získala len v roku 2019. Predtým Badosová vždy vypadla v kvalifikácii, ak sa vôbec do tejto fázy dostala. V aktuálnom ročníku podáva životné výkony. Na prestížnom turnaji v Charlestone na zelenej antuke bola v semifinále. Zdolala dokonca aj svetovú jednotku Ashleigh Bartyovú. Na ďalšom veľkom podujatí v Madride dokonca štartovala len na voľnú kartu. No opäť prešla až do semifinále. O niekoľko týždňov neskôr v Belehrade vyhrala svoj prvý turnaj na okruhu WTA. Móda alebo šport Španielka, ktorá sa narodila v New Yorku, má za sebou aj úspešnú juniorskú kariéru. V roku 2015 vyhrala Roland Garros.

Už od detstva vedela, že chce byť tenistka, hoci jej rodičia pracujú v módnom priemysle. "Keď som bola malá, moji rodičia chceli, aby som sa dostala trocha aj do sveta módy. To som mala päť či šesť rokov," spomínala Badosová v rozhovore pre Tweener Head. Hoci má módu rada, nikdy sa jej nechcela venovať. Keď mala sedem rokov, presťahovala sa s rodinou z USA do Španielska. "Tam som sa dostala do športového kempu, kde som si vyskúšala tenis. Bolo to neuveriteľné. Hrala som to prvý deň a okamžite som si tento šport zamilovala," hovorila. "Mne bolo od začiatku jasné, že chcem byť tenistka, nijak ma do toho rodičia netlačila. Ale ak by som nehrala tenis, asi by som predsa len robila niečo s módou," uzavrela.