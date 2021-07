Historické penalty. Taliani zdolali Angličanov, EURO vyhrali po vyše polstoročí

Zápas vo Wembley otvoril Luke Shaw, ktorý už v 2. minúte strelil najrýchlejší gól finálových zápasov ME. Po vyše hodine hry vyrovnal Leonardo Bonucci.

LONDÝN. Taliansko dnes zdolalo Anglicko vo finále ME vo futbale (EURO 2020 / 2021). O všetkom rozhodli druhýkrát v histórii až pokutové kopy, ktoré vyhrali Taliani 3:2.

Z hĺbky poľa ho rozbehol hrotový útočník Kane, ktorý prihral na pravú stranu Trippierovi a po jeho centri sa náročným halfvolejom s prispením žrde presadil Shaw a strelil najrýchlejší gól histórie finálových zápasov ME.

Taliani usilovne napádali, no ich súperi aj po strate lopte vyplňovali priestor a nepúšťali ich do výhodných streleckých pozícií.

Ich trénerovi Southgateovi sa v úvode vyplatil ťah so zaradením Trippiera, ktorý dobre spolupracoval so stopérom Walkerom a z postu pravého krídelného obrancu bombardoval taliansku šestnástku centrami.

Taliansko začalo priťahovať skrutky a držanie lopty zúročilo v 67. minúte. Vypracovalo si rohový kop, Berardi ho poslal do šestnástky, kde sa Chiellini k lopte ešte nedostal, po Verrattiho hlavičke ešte Pickford zachránil, ale Bonucci dorážkou z bezprostrednej blízkosti vyrovnal na 1:1.

V 73. minúte si Berardi nabehol na dlhú loptu za obranu, proti nemu vybehol Pickford a taliansky útočník zakončil nad bránku. V závere riadneho hracieho času sa Anglicko stiahlo do hlbokého bloku a prečkalo taliansky nápor.

Druhopolčasová dominancia modrých dresov pokračovala a bezradné Anglicko pôsobilo, že bude rado, keď dovedie stretnutie do predĺženia.

Predĺženie a pokutové kopy

Na začiatku predĺženia sa ani jedno mužstvo nesnažilo za každú cenu rozhodnúť. Po chybe Talianov v strede poľa sa príležitosť naskytla Angličanom, Sterling vbehol do šestnástky, jeho prihrávku v sklze zblokoval Chiellini. Rezultoval z toho rohový kop, po ktorom z druhej vlny tesne vedľa vypálil Phillips.

V 103. minúte odcentroval pred bránku Emerson, Pickford zasiahol loptu pred Bernardeschim a ďalší striedajúci hráč Belotti neskrotil loptu na dorážku.

V extračase to v podaní Anglicka nebolo už iba o vyčkávaní a bojovalo sa o poznanie vyrovnanejšie. V 108. minúte si po centri Kanea neporadil Donnarumma v súboji so Stonesom a vo výskoku minul loptu, Angličania to nepotrestali.