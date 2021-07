Taliansko - Španielsko: ONLINE z ME vo futbale (EURO 2020 / 2021)

Oba tímy už sa s blížiacim sa koncom riadnej hracej dobe zameriavajú hlavne na to, aby neinkasovali. Talianom sa rozohrávka nevydarila a loptu preto radšej rezolútne odkopli až k španielskemu brankárovi Simónovi.

Španielsko dalo gól! Je vyrovnané! ÁLVARO MORATA potiahol loptu zo stredu poľa pred taliansku šestnástku, tam si ju narazil s Olmom, ktorý mu ju vrátil za talianskych obrancov a sám pred brankárom Donnarummom zakončil strelou po zemi presne k pravej tyči talianskej svätyne.

Berardi dostal prihrávku na pravé krídlo, kľučka proti Albovi sa mu ale nevydarila a španielsky ľavý obranca mu loptu odkopol do autu. Taliani sa po autovom vhadzovaní usadili na útočnej polovici.

Španielsky tlak sa postupne zvyšuje. Takmer všetci Taliani sú zatiahnutí v obrane a odvracajú všetky prihrávky a centre Španielov do pokutového územia.

Taliani majú po strelenom góle obrovský problém podržať loptu na svojich kopačkách. Až teraz sa im to v strede poľa na pár sekúnd podarilo.

65