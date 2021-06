Taliansko - Rakúsko: ONLINE z ME vo futbale (EURO 2020 / 2021)

Alaba centruje do šestnástky, útočného faulu sa ale dopustil Sabitzer.

Ani v druhom polčase sme gól nevideli. Jeden síce padol na strane Rakúska, systém VAR ho pre tesný ofsajd zrušil. Po krátkej pauze tak budeme svedkami prvého predĺženia na tomto turnaji ktoré rozhodne o tom, kto postúpi do štvrťfinále.

Taliansko - Rakúsko, ONLINE prenos z ME vo futbale (EURO 2020 / 2021)

Alabov center do šestnástky nie je presný, Taliansko si môže vydýchnuť.

Do konca riadneho hracieho času ostáva 10 minút, v počte striel na bránu aktívnejší domáci tím: 2-1.

Baumgartner stráca loptu na hranici šestnástky, Taliansko vyráža do protiútoku.

Viaceré hlavičkové súboje v strede ihriska, do šprintu sa rozbiehal Insigne, nakoniec ale nemusel, keďže bol v postavení mimo hry.

Penalta sa nepíska, naopak po centri do šestnástky píska hlavný rozhodca ofsajdové postavenie útočiacich hráčov. Pokračujeme v hre ďalej.

Insigne sa dostal za obranu Rakúska, v rýchlom protiútoku hľadal prihrávkou do šestnástky svojich spoluhráčov – Alaba odkopáva v rozhodujúcej chvíli na roh. Z rohu sa zavesil do vzduchu Bonucci – hlavička smeruje nad bránu.

Máme za sebou prvý polčas osemfinálového súboja medzi Talianskom a Rakúskom. Do zápasu vstúpili lepšie trochu prekvapujúco rakúski futbalisti, ktorí boli aktívnejší s loptou na kopačkách. Zhruba od 20.minúty sa hra vyrovnala a favorit následne prebral iniciatívu v zápase. Immobile takmer otvoril skóre zápasu v 32.minúte, jeho strelu zastavila pravá žrď. Rakúsko viackrát podržal brankár Bachmann. Po prvom polčase je tak stav zápasu bezgólový. Zhruba o 15 minút začne druhý polčas.

Acerbi vyváža loptu na polovicu súpera, Insigne si nabehol do šestnástky Rakúska, zakončiť ale nedokázal.

Baumgartner stráca loptu v strede poľa a Taliansko to chce využiť.

Do konca prvého polčasu ostáva posledných 5 minút, držanie lopty je vyrovnané: 50% – 50%.

Ciro Immobile takmer otvoril skóre zápasu, ďalekonosnou strelou napálil loptu do pravej žrde Bachmannovej brány.

Arnautović si teraz zaviadzal so Schlagerom a tak loptu zobral do svojho náručia brankár Donnarumma.

Insigne hľadal centrom do šestnástky Barellu, jeho prihrávka nebola presná.

Immobile sa dostával do dobrej šance za obranu súpera, na poslednú chvíľu sa vrátil Alaba a zažehnal nebezpečie.

Skvelý zákrok Bachmanna nohou, Spinazzola poslal do šestnástky dobrý center, ktorý zakončil nebezpečnou strelou Barella.

Baumgartner skúšal nájsť v pokutovom území Arnautovića, jeho prihrávka ale do šestnástky neprešla.

Immobile neudržal loptu v útočnej tretine ihriska, naopak Rakúsko vyráža do útoku.

Rakúsko to opäť skúšalo smerom do ofenzívny, cez stred poľa sa ale tentokrát nedostali. Taliansko získalo loptu.

Do náznaku prvej šance sa dostali futbalisti Rakúska, Baumgartner poslal do šestnástky Talianska dobrý center, ten bol nakoniec odvrátený.

Úvodní sestavy: Taliansko: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci (C), Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – D. Berardi, Immobile, L. Insigne. Náhradníci: Sirigu, Meret – Locatelli, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni, Tolói. Rakúsko: Bachmann – Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba (C) – X. Schlager, Grillitsch – Laimer, Sabitzer, Baumgartner – Arnautović. Náhradníci: A. Schlager, Pervan – Ulmer, S. Posch, Ilsanker, Gregoritsch, Baumgartlinger, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schöpf, Kalajdžić. Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn.

