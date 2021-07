Taliansko - Anglicko: ONLINE z ME vo futbale (EURO 2020 / 2021)

Menšia trma vrma na hranici anglickej šestnástky. Immobile vystrelil len do Stonesa a následne Verratti páli len do Pickfordových rukavíc.

Angličania trielili do rýchlej kontry, ale Kane so Sterlingom nenamútili vo dvojici veľa vody.

Úvodné zostavy: Taliansko: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (C), Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, L. Insigne. Náhradníci: Sirigu, Meret – Locatelli, Belotti, D. Berardi, Pessina, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Bastoni, Florenzi, Tolói. Anglicko: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Phillips, Rice, Shaw – Mount, Sterling – Kane (C). Náhradníci: Ramsdale, Johnstone – Grealish, J. Henderson, Rashford, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, R. James, Saka, Bellingham. Rozhodca: Björn Kuipers – Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (vš. NED) – Carlos del Cerro Grande (ESP) – Bastian Dankert (GER).

