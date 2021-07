V Anglicku neveria tomu, čo urobil kouč. Je to najhorší pocit na svete

Alebo. Za vyradenie Anglicka nemôže rozhodca, počasie, zlý žreb či FIFA. Môže za to iba mimoriadna neschopnosť kopať penalty.

A prehĺbil tak anglické traumu z vrcholných turnajov. "Odvtedy ubehlo už štvrťstoročie, ale stále to je niekde vo mne," priznal Southgate.

Práve on v drese anglickej reprezentácie nepremenil rozhodujúci pokutový kop v semifinále európskeho šampionátu v roku 1996.

„Bolesť z prehry je obrovská. Chceli sme nášmu národu dopriať ešte jeden výnimočný večer, ale to sa nám nepodarilo,“ priznal podľa uefa.com tréner Anglicka Gareth Southgate.

„Je to moja chyba, moja zodpovednosť. Vybral som chlapcov, ktorí budú kopať penalty,“ hodnotil Southgate.

Tréner Anglicka: Je to moja chyba

Posledných dvoch menovaných nasadil s jasným zámerom. A to až v poslednej minúte predĺženia. Všetkých poslal na penaltu, všetci traja mladíci zlyhali.

Nevyšli mu taktické ťahy. Do hry poslal v priebehu hry Bukayo Saku (19 r.), Marcusa Rashforda (23 r.) a Jadona Sancha (21 r.).

"Bol to hazard, ale ak by sme hazardovali skôr, možno by sme prehrali zápas v predĺžení,“ dodal Southgate.

Angličania opäť zlyhali. Boli pritom veľmi blízko k titulu. Fantastický štart zariadil obranca Luke Shaw, ktorý sa postaral o najrýchlejší gól v histórii finálových zápasov na majstrovstvách Európy.