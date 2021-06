Anglicko - Nemecko: ONLINE z ME vo futbale (EURO 2020 / 2021)

Phillipsov prienik ukončil čistým sklzom Gosens. Nemci loptu získali, pokazili ale prechod stredom poľa a Phillips nakoniec ukončil nemecký protiútok odkopom guľatého nezmyslu do autu.

Phillipsov nákop do šestnástky odhlavičkoval pred Kaneom Hummels. Nemci loptu podržali na svojich kopačkách a snažia sa hru trochu upokojiť prihrávkami na vlastnej polovici ihriska.

Havertz krásnou kolmicou pomedzi anglických stopérov vysunul na ľavú stranu šestnástky Wernera, ktorého ale výborným zákrokom vychytal vybiehajúci anglický brankár Pickford.

Trippierov center do šestnástky nadvihol Kimmich na prednej tyči do výšky a lopta napriek snahe brankára Neuera spadla za bránkovú čiaru. Roh pre Anglicko.

Žltú kartu za držanie rozbehnutého Shawa za dres dostáva Matthias Ginter (Nemecko). Ginter v prípadnom štvrťfinále kvôli žltým kartám hrať nebude. Nasleduje priamy kop pre Anglicko z ľavého krídla.

Nemci bleskurýchlo zacúvali dozadu a Angličania tak musia útočiť „do plných“. Ich postupný útok navyše skončil Sakovou prihrávkou na pravé krídlo na Trippiera do ofsajdu.

Angličania po úvodnej nemeckej aktivite prebrali iniciatívu a teraz sú to oni, kto kombinuje na polovici súpera.

Trippierov center z rohu doletel zhruba na penaltový bod na úplne voľného Maguirea, jeho hlavička ale šla priamo do stredu brány na pripraveného brankára Neuera.

Sterling zakrútil technickou strelou loptu spoza šestnástky k ľavej tyči, tú ale dokázal výborným zákrokom vyraziť nemecký gólman Manuel Neuer.

Nemci vytlačili kombinujúcich Angličanov na ich polovicu ihriska a po malej domov musel loptu odkopnúť do stredu poľa brankár Pickford. Jeho nákop odhlavičkoval do autu Gosens.

Phillipsov center na zadnú tyč vracal hlavou pred bránu Maguire, Nemci ale loptu dokázali dostať do stredu poľa. Odtiaľ začína ďalšia „vlna“ anglického postupného útoku.

Havertz trafil z tejto štandardky jedného z blokujúcich Angličanov, ktorí ale zrejme stáli k exekútorovi bližšie, ako by mali. Nemci získali odrazenú loptu a pokračujú v postupnom útoku.

Prvú žltú kartu zápasu dostáva Declan Rice (Anglicko), ktorý držaním za dres zastavil samostatný únik Goretzku smerom k anglickej bráne. Rice môže byť rád, že nebol posledným hráčom, inak by totiž dostal červenú kartu. I tak však bude mať Nemecko priamy kop z pozície v oblúku pred pokutovým územím Anglicka.

Prvú žltú kartu zápasu dostáva Declan Rice (Anglicko), ktorý držaním za dres zastavil samostatný únik Goretzku smerom k anglickej bráne. Rice môže byť rád, že nebol posledným hráčom, inak by totiž dostal červenú kartu. I tak však bude mať Nemecko priamy kop z pozície v oblúku pred pokutovým územím Anglicka.

Nemeckú aktivitu zakončil strelou priamo do stredu brány na pripraveného gólmana Pickforda Goretzka. Angličania po zisku lopty zakladajú svoj útok od obrancov.

Kroosov center z rohu opäť odhlavičkoval Walker. Lopta sa vrátila k Nemcom, i ďalší nákop do anglického pokutového územia z krídla ale odvrátil do bezpečia Walker.

Müller vo vzdušnom súboji v strede poľa fauloval Maguirea. Angličania rozohrali štandardku nákopom do nemeckej šestnástky, ktorý odhlavičkoval do bezpečia Ginter.

