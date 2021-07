Pogačar po víťazstve: Carapaz blufoval, ale vedeli sme to

V závere obehol dvojicu, ktorá sa s ním dokázala udržať – Jonasa Vingegaarda a Richarda Carapaza. V cieli si rukami si chytil dres, tak aby do kamier ukázal sponzorov tímu.

BRATISLAVA. Jeho súperi pod tlakom vyčerpania a únavy zatínali zuby a na tvári sa im zračilo vyčerpanie. Trpeli, a tí pre ktorých to bolo príliš, ostali ďaleko vzadu.

Na finálnom stúpaní Pogačar pravidelne zvyšoval tempo, dostával súperov do problémov. No Dán s Kolumbíjčanom sa ho nechceli pustiť za nič na svete.

Najmä Carapaz vyzeral akoby ho priam mučili. V poslednom kilometri sa ešte sám pokúšal ostatným ujsť, no jeho pokus, Pogačar vystihol.

„Blufoval. Nie je to nič výnimočné. Jonas mi vravel, že podľa neho to na nás len hrá. Odvetil som mu, že to viem. Taká je cyklistika. Ale keď vyštartoval, musel som riadne zabrať, aby som ho dobehol,“ hovoril v cieli Pogačar pre Eurosport.

Ekvádorčan sa tváril, že každú chvíľu vypustí dušu, ale v závere stúpania zázračne zrýchlil. Blufovanie mu nepomohlo, obaja súperi ho tesne predbehli a Slovinec si vybojoval víťazstvo.

„Skúšal som im ujsť viackrát, aby som svoj náskok zvýšil, ale boli veľmi silní. Asi 50 metrov pred cieľom som šprintoval a stačilo to. Druhé víťazstvo v žltom drese je skvelé," tešil sa.