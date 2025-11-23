Náročný svah, opatrný úvod a rozdiel triedy v závere. Shiffrinová rozhodla druhým kolom

Mikaela Shiffrinová.
Fotogaléria (20)
Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|23. nov 2025 o 15:35
ShareTweet1

Obhajkyňa glóbusu vypadla.

BRATISLAVA. V rakúskom Gurgli sa menoslov najlepších troch lyžiarok po roku nezmenil. Víťaznú Mikaelu Shiffrinovú doplnili na pódiu druhá Lara Colturiová a tretia Camille Rastová.

Rovnako ako vlani, tentoraz však Američanka svoj náskok ešte zvýraznila.

Strmý svah so sklonom až šesťdesiat percent, ľad a suchý, primrznutý sneh robili zo slalomu v Gurgli jedny z najnáročnejších pretekov sezóny.

„Prvé tri brány sú veľmi ľadové a šmykľavé. Potom príde zmena smeru a spád. Lyžiarky nemôžu mať príliš nabrúsené hrany, inak ich to pustí vo výjazde z oblúka,“ povedala pre Eurosport bývalá lyžiarka Viktoria Rebensburgová.

Jazdiť opatrne nestačilo, útočiť naplno bolo riskantné.

Už prvé jazdy ukázali, že rozhodovať bude horná ľadová sekcia a spodný úsek, kde aj čisté jazdy museli zostať plynulé a bez zbytočného pribrzdenia, aby si udržali rýchlosť až do cieľa.

Fotogaléria zo slalomu žien v Gurgli
Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Lara Colturiová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Emma Aicherová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
Katharina Liensbergerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.
20 fotografií
Sara Hectorová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.Anna Swennová Larssonová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Melanie Meillardová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Katharina Liensbergerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Camille Rastová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Zrinka Ljutičová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Anna Swennová Larssonová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Zrinka Ljutičová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Lena Dürrová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Wendy Holdenerová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Nina O Brienová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli. Mikaela Shiffrinová počas slalomu žien v rakúskom Gurgli.

Bojovala aj líderka

Wendy Holdenerová s číslom jeden nastavila latku čistou a stabilnou jazdou bez výrazných chýb.

Tempo potiahla aj Shiffrinová, no najmä v hornej polovici trate bolo vidieť, že s ľadovým sklonom skôr bojovala, než by ho kontrolovala.

„Na strmom svahu si dosť pomáhala rukami, aby si udržala náskok. Spodnú časť už pretancovala a získala rozhodujúci náskok,“ komentoval Dominik Kárnik. Američanka mala po prvom kole náskok necelej pol sekundy na švajčiarsku reprezentantku.

Colturiová sa držala na dosah líderky najmä v strednej časti svahu, no v spodku nechala pár desatín. Talianka reprezentujúca Albánsko potvrdila dobrú formu na začiatku sezóny a vtesnala sa na druhé miesto.

Rastová sa posunula vďaka rýchlemu prechodu technickej pasáže a figurovala na tretej priečke v totožnom čase ako jej krajanka Holdenerová.

V prvom kole sa vpredu udržala len úzka skupina. Do straty jednej sekundy sa zmestilo päť lyžiarok.

Shiffrinová im ukázala cestu. Prichádza mladá generácia, ktorá si jej spoločnosť užíva
Súvisiaci článok
Shiffrinová im ukázala cestu. Prichádza mladá generácia, ktorá si jej spoločnosť užíva

Totožný menoslov

V druhom kole pridala Holdenerová jazdu podobného charakteru ako v prvom – stabilnú, bez veľkých rizík a s dobrým záverom. Krátko viedla, no na víťazné tempo to nestačilo.

Rastová ponúkla odlišný prejav. Jazdila ľahšie, plynulejšie a s lepším presunom energie z oblúka do oblúka. V cieli išla priebežne prvá a vyzeralo to, že práve jej jazda nastaví latku pre favoritky.

Colturiová však pridala rovnako čistú a elegantnú jazdu, tentoraz s vyššou dynamikou v spodnej časti. Prevzala vedenie a opäť sa rysoval súboj tej istej trojice ako pred rokom.

Shiffrinová ho však premenila na jednostrannú záležitosť. Už od prvých brán navyšovala náskok, v úvode sa ešte agresívnejšie rozbehla odpichmi a udržala kontrolu v strmej pasáži, ktorá mnohé spomaľovala.

Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára. Na pódiu ju doplnili Lara Colturiová (vľavo) a Camille Rastová (vpravo).
Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára. Na pódiu ju doplnili Lara Colturiová (vľavo) a Camille Rastová (vpravo). (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Druhá jazda bola čistá a rýchla – žiadne chyby, žiadne spomaľovanie. Súperkám odskočila o 1,23 sekundy, Colturiovej v druhom kole udelila deväť desatín.

Kým v prvom kole pôsobila opatrnejšie a skôr si trať len načítavala, v druhom už dominovala rozdielom triedy.

Sklamanie v Chorvátku

Za Colturiovou a Rastovou sa mala držať aj Zrinka Ljutičová, ktorá obhajuje malý krištáľový glóbus za slalom. 

V Levi predviedla solídny výkon a ukázala, že sa vie držať vpredu aj bez ideálnych jázd, no v Gurgli nedokončila druhé kolo. Chorvátka dostala nešťastného špicara. 

„V Levi to bolo fajn, ale chcela som ísť ešte lepšie. Videla som, kde mám rezervy a čo môžem robiť lepšie. Tu chcem jazdiť na maximum,“ vravela pred štartom. Gurgl jej však nevyšiel a namiesto boja o pódium odišla sklamaná bez bodového zápisu. 

Najbližšie sa elitné lyžiarky predstavia v americkom stredisku Copper Mountain, kde je na programe obrovský slalom a slalom. 

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Mikaela Shiffrinová.
Mikaela Shiffrinová.
Náročný svah, opatrný úvod a rozdiel triedy v závere. Shiffrinová rozhodla druhým kolom
Nikola Černáková|dnes 15:35|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Náročný svah, opatrný úvod a rozdiel triedy v závere. Shiffrinová rozhodla druhým kolom