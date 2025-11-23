Náročný svah, opatrný úvod a rozdiel triedy v závere. Shiffrinová rozhodla druhým kolom

BRATISLAVA. V rakúskom Gurgli sa menoslov najlepších troch lyžiarok po roku nezmenil. Víťaznú Mikaelu Shiffrinovú doplnili na pódiu druhá Lara Colturiová a tretia Camille Rastová.
Rovnako ako vlani, tentoraz však Američanka svoj náskok ešte zvýraznila.
Strmý svah so sklonom až šesťdesiat percent, ľad a suchý, primrznutý sneh robili zo slalomu v Gurgli jedny z najnáročnejších pretekov sezóny.
„Prvé tri brány sú veľmi ľadové a šmykľavé. Potom príde zmena smeru a spád. Lyžiarky nemôžu mať príliš nabrúsené hrany, inak ich to pustí vo výjazde z oblúka,“ povedala pre Eurosport bývalá lyžiarka Viktoria Rebensburgová.
Jazdiť opatrne nestačilo, útočiť naplno bolo riskantné.
Už prvé jazdy ukázali, že rozhodovať bude horná ľadová sekcia a spodný úsek, kde aj čisté jazdy museli zostať plynulé a bez zbytočného pribrzdenia, aby si udržali rýchlosť až do cieľa.
Bojovala aj líderka
Wendy Holdenerová s číslom jeden nastavila latku čistou a stabilnou jazdou bez výrazných chýb.
Tempo potiahla aj Shiffrinová, no najmä v hornej polovici trate bolo vidieť, že s ľadovým sklonom skôr bojovala, než by ho kontrolovala.
„Na strmom svahu si dosť pomáhala rukami, aby si udržala náskok. Spodnú časť už pretancovala a získala rozhodujúci náskok,“ komentoval Dominik Kárnik. Američanka mala po prvom kole náskok necelej pol sekundy na švajčiarsku reprezentantku.
Colturiová sa držala na dosah líderky najmä v strednej časti svahu, no v spodku nechala pár desatín. Talianka reprezentujúca Albánsko potvrdila dobrú formu na začiatku sezóny a vtesnala sa na druhé miesto.
Rastová sa posunula vďaka rýchlemu prechodu technickej pasáže a figurovala na tretej priečke v totožnom čase ako jej krajanka Holdenerová.
V prvom kole sa vpredu udržala len úzka skupina. Do straty jednej sekundy sa zmestilo päť lyžiarok.
Totožný menoslov
V druhom kole pridala Holdenerová jazdu podobného charakteru ako v prvom – stabilnú, bez veľkých rizík a s dobrým záverom. Krátko viedla, no na víťazné tempo to nestačilo.
Rastová ponúkla odlišný prejav. Jazdila ľahšie, plynulejšie a s lepším presunom energie z oblúka do oblúka. V cieli išla priebežne prvá a vyzeralo to, že práve jej jazda nastaví latku pre favoritky.
Colturiová však pridala rovnako čistú a elegantnú jazdu, tentoraz s vyššou dynamikou v spodnej časti. Prevzala vedenie a opäť sa rysoval súboj tej istej trojice ako pred rokom.
Shiffrinová ho však premenila na jednostrannú záležitosť. Už od prvých brán navyšovala náskok, v úvode sa ešte agresívnejšie rozbehla odpichmi a udržala kontrolu v strmej pasáži, ktorá mnohé spomaľovala.
Druhá jazda bola čistá a rýchla – žiadne chyby, žiadne spomaľovanie. Súperkám odskočila o 1,23 sekundy, Colturiovej v druhom kole udelila deväť desatín.
Kým v prvom kole pôsobila opatrnejšie a skôr si trať len načítavala, v druhom už dominovala rozdielom triedy.
Sklamanie v Chorvátku
Za Colturiovou a Rastovou sa mala držať aj Zrinka Ljutičová, ktorá obhajuje malý krištáľový glóbus za slalom.
V Levi predviedla solídny výkon a ukázala, že sa vie držať vpredu aj bez ideálnych jázd, no v Gurgli nedokončila druhé kolo. Chorvátka dostala nešťastného špicara.
„V Levi to bolo fajn, ale chcela som ísť ešte lepšie. Videla som, kde mám rezervy a čo môžem robiť lepšie. Tu chcem jazdiť na maximum,“ vravela pred štartom. Gurgl jej však nevyšiel a namiesto boja o pódium odišla sklamaná bez bodového zápisu.
Najbližšie sa elitné lyžiarky predstavia v americkom stredisku Copper Mountain, kde je na programe obrovský slalom a slalom.