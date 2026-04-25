Švédi utrpeli zahanbujúci debakel. Hokejisti USA ich deklasovali deviatimi gólmi

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
Švédsko - USA 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)
Góly: 32. Gustafsson (Command, L. Andersson) – 5. Guttierrez (Beuker, Cullen), 8. Beuker (Plante), 18. Mutryn (Cullen, Francisco), 19. Nelson (Barnett, Trottier), 27. Lutner (Meyer, Martyniuk), 40. Bogas (Nelson), 42. Berchild (Mutryn), 46. Meyer (Rogowski), 49. Stuart (Glance, Schairer)
Reprezentanti USA sa na prebiehajúcich MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku dostali na čelo B-skupiny, keď v sobotňajšom dueli v Bratislave zvíťazili nad Švédskom jednoznačne 9:1.
O troch bodoch rozhodli už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Američania sa dostali v tabuľke pred Česko, Švédi spadli o skóre za Dánsko na štvrtú priečku.
