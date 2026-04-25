    Švédi utrpeli zahanbujúci debakel. Hokejisti USA ich deklasovali deviatimi gólmi

    Hokejisti USA počas MS U18 2026. (Autor: X / USA Hockey)
    Sportnet, TASR|25. apr 2026 o 18:32
    Vďaka tomuto triumfu sa dostali americkí hokejisti na čelo skupiny.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Švédsko - USA 1:9 (0:4, 1:2, 0:3)

    Góly: 32. Gustafsson (Command, L. Andersson) – 5. Guttierrez (Beuker, Cullen), 8. Beuker (Plante), 18. Mutryn (Cullen, Francisco), 19. Nelson (Barnett, Trottier), 27. Lutner (Meyer, Martyniuk), 40. Bogas (Nelson), 42. Berchild (Mutryn), 46. Meyer (Rogowski), 49. Stuart (Glance, Schairer)

    Reprezentanti USA sa na prebiehajúcich MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku dostali na čelo B-skupiny, keď v sobotňajšom dueli v Bratislave zvíťazili nad Švédskom jednoznačne 9:1.

    O troch bodoch rozhodli už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Američania sa dostali v tabuľke pred Česko, Švédi spadli o skóre za Dánsko na štvrtú priečku.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - USA na MS U18 2026

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    USA

    3

    2

    0

    1

    0

    13:4

    7

    2.

    Česko

    3

    1

    1

    1

    0

    7:6

    6

    3.

    Dánsko

    2

    1

    0

    0

    1

    4:3

    3

    4.

    Švédsko

    3

    1

    0

    0

    2

    9:13

    3

    5.

    Nemecko

    3

    0

    1

    0

    2

    6:13

    2

