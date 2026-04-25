    ONLINE: Švédsko - USA dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|25. apr 2026 o 13:00
    Hokejisti Švédska a USA dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurilly v Bratislave.

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
    25.04.2026 o 16:00
    Švédsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    USA
    Prenos
    Američané se zatím neprezentují příliš přesvědčivě. Hned v prvním utkáním vytěžili jen bod z vyrovnané partie s českým týmem. A včera se proti Dánsku také dlouho trápili. I přesto, že skandinávského soupeře přestříleli jednoznačně 53:9, až do 57. minuty drželi jen nejtěsnější možné vedení 1:0. Klid do závěru dal USA až Dayne Beuker, který zvýšil druhým přesilovkovým gólem v zápase na 2:0.

    Sestava USA z minulého zápasu:
    Carrithers (Winters) – Bogas, Lutner, Barnett, Schairer, Martyniuk, Francisco, Harper, Guttierrez – Cullen, Beuker, Berchild (A) – Plante, Stuart (A), Glance – Trottier, Nelson, Mutryn (C) – Willis, Meyer, Zajic.
    Švédové v prvním zápase deklasovali výběr Německa 7:2, ale hned o den později narazili proti českému výběru. Svěřenci Johana Roséna proti Čechům nepodali dobrý výkon a byť ještě půl minutu před koncem prohrávali, v samotném závěru vystřelil výhru 2:1 v přesilovce Jakub Vaněček. Švédi tak mají na svém kontě po dvou zápasech tři body, které jim zatím stačí jen na třetí příčku ve skupině.

    Sestava Švédska z minulého zápasu:
    Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Eriksson, Gudmundsson, Cilthe, Palme, Bratt – Hermansson, Meijer (A), Nömme – Bartholdsson, Sörensson, Isaksson – Command, Zirath, L. Andersson (C) – A. Andersson, Kim, Karlsson – Nordmark.
    Skupina B se v sobotu posune do svých třetích zápasů, proti sobě se postaví Švédsko a USA.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    2

    1

    1

    0

    0

    5:3

    5

    2.

    USA

    2

    1

    0

    1

    0

    4:3

    4

    3.

    Švédsko

    2

    1

    0

    0

    1

    8:4

    3

    4.

    Dánsko

    2

    1

    0


    1

    4:3

    3

    5.

    Nemecko

    2

    0

    0

    0

    2

    3:11

    0

