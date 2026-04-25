ONLINE: Švédsko - USA dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Švédska a USA dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurilly v Bratislave.
TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
25.04.2026 o 16:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Američané se zatím neprezentují příliš přesvědčivě. Hned v prvním utkáním vytěžili jen bod z vyrovnané partie s českým týmem. A včera se proti Dánsku také dlouho trápili. I přesto, že skandinávského soupeře přestříleli jednoznačně 53:9, až do 57. minuty drželi jen nejtěsnější možné vedení 1:0. Klid do závěru dal USA až Dayne Beuker, který zvýšil druhým přesilovkovým gólem v zápase na 2:0.
Sestava z minulého zápasu:
Carrithers (Winters) – Bogas, Lutner, Barnett, Schairer, Martyniuk, Francisco, Harper, Guttierrez – Cullen, Beuker, Berchild (A) – Plante, Stuart (A), Glance – Trottier, Nelson, Mutryn (C) – Willis, Meyer, Zajic.
Švédové v prvním zápase deklasovali výběr Německa 7:2, ale hned o den později narazili proti českému výběru. Svěřenci Johana Roséna proti Čechům nepodali dobrý výkon a byť ještě půl minutu před koncem prohrávali, v samotném závěru vystřelil výhru 2:1 v přesilovce Jakub Vaněček. Švédi tak mají na svém kontě po dvou zápasech tři body, které jim zatím stačí jen na třetí příčku ve skupině.
Sestava z minulého zápasu:
Törnblom (Tamm) – Elofsson, Lidén, Eriksson, Gudmundsson, Cilthe, Palme, Bratt – Hermansson, Meijer (A), Nömme – Bartholdsson, Sörensson, Isaksson – Command, Zirath, L. Andersson (C) – A. Andersson, Kim, Karlsson – Nordmark.
Skupina B se v sobotu posune do svých třetích zápasů, proti sobě se postaví Švédsko a USA.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.