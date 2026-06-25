Našťastie sa nikomu nič nestalo. Na tréningovom ihrisku padla tribúna

Na tréningovom ihrisku blízko Dallasu, ktoré počas prebiehajúcich MS využíva švédska futbalová reprezentácia, spadla tribúna.
Podľa predstaviteľov tímu išlo o chybu počas rekonštrukčných prác. Pri incidente sa nikto nezranil.
Tribúna spadla na územie vyhradené pre médiá, no keďže Švédsko v tom čase netrénovalo, nikto sa tam nenachádzal.
„Chceli niečo zbúrať, ale vyzerá to, akoby to spadlo nesprávnym smerom. Našťastie sa nikto nezranil,“ citovala generálneho manažéra reprezentácie Stefana Petterssona agentúra DPA.
Zverenci Grahama Pottera si všimli poškodenie, keď prišli na tréning pred záverečným zápasom F-skupiny proti Japonsku v neďalekom Arlingtone.
Podľa Pottera však môžu využívať ihrisko aj zázemie štadióna rovnako ako doteraz. „Tri korunky“ sú po dvoch stretnutiach na treťom mieste v skupine a o postup zabojujú v priamom dueli proti Japonsku v noci na piatok o 1.00 SELČ.