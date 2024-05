Zlá správa z Ostravy. Slovensko prišlo o najproduktívnejšieho centra

"Nevyzerá to dobre, je to nešťastné zranenie. Zakopol a padol do mantinelu, vyzerá to, že ramenom. Keď hráč odchádza s tak zvesením ramenom...

Ja sa obávam, že to nevyzerá dobre smerom k ďalším zápasom. Budeme dúfať, že bude v poriadku," povedal v štúdiu JOJ Šport.