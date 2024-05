Debutant Čacho: Švédom sme pomohli. Neprospelo nám, že sme postúpili už pred zápasom

Hrali naozaj dobre, ale naším výkonom sme im pomohli. Nezískavali sme puky pri napádaní a všetky tretiny sme im darovali zadarmo. Majú kvalitný tím, sú to hráči z NHL, ale uľahčili sme im to.

Bolo ťažké psychicky sa vyrovnať so stratou Pospíšila?

Neviem, ako na tom je. Ale verím, že bude v poriadku. Určite to bolo ťažké, potom sme museli alternovať so zostavou. Dúfam, že sa dá do poriadku a vo štvrťfinále pomôže.

Čo hovoríte na súpera, ktorým bude Kanada?

V druhej skupine si človek nenavyberá, všetky štyri tímy sú naozaj kvalitné. Ja verím, že ak k tomu zápasu pristúpime oveľa lepšie, lebo len tak môžeme postúpiť cez každého.

Chvíľu sa zdalo, že by ste mohli hrať s Čechmi. Zahrali by ste si radi takéto derby?

Môžeme to nechať na finále. (úsmev)

Jeden zámorský tím ste už porazili. Bude rovnaký recept aj na Kanadu?

Viac-menej vieme, ako proti Kanade hrať. Bude to veľmi náročný zápas, ale treba k tomu pristúpiť lepšie a môžeme byť úspešní.