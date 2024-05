Ramsay: Všetci budú veriť Kanade, ale môžeme vyhrať. Musíme hrať opäť slovenský hokej

Bol to zápas, na ktorý treba zabudnúť. Už na ňom nezáleží - prehra 1:6 so Švédmi je za slovenskými hokejistami , ktorí sa musia čo najlepšie pripraviť na štvrťfinále MS v hokeji 2024 .

Nebol to zápas, v aký sme dúfali, ale mali sme skvelý začiatok. Snažili sme sa, dostali sme ich pod tlak a vytvorili sme nejaké šance. Potom prišlo vylúčenie, ktoré nám neprospelo. Dali nám gól. Podľa mňa sme sa vrátili do zápasu, ale keď nám strelili tretí gól, skončili sme.

Je to výnimočné pre vás ako rodáka z Kanady? Je, ale nepozerám sa na nich, iba na nás. Sú to skvelí a výnimoční hráči, ale my musíme hrať náš štýl. Vybojovať puk, udržať ho, strieľať a útočiť. Máme šancu uspieť aj proti nim. Hráme lepšie, keď sme outsideri? Nie, celé je to o tom, aby sme sa držali našej hry. Švédi urobili skvele to, že nám nedovolili hrať našu hru. A hrať jeden proti jednému je náročnejšie ako hrať tímovo. To sa dnes stalo, hrali sme individuálne a to nie je náš štýl. Musíme sa proti Kanade vrátiť k slovenskému hokeju.

Ako sa dajú zlepšiť presilovky, ktoré máme najhoršie na turnaji? Dnes sme mali dobré presilovky. Za to hráčov chválim. Vo viacerých zápasoch boli dobré. Mali sme dostatok striel, len sa nám nedarilo skórovať. A to sa stáva. Oni zistili spôsob, ako nás dostať pod tlak a my sme na to nereagovali správne, ale verím, že chalani si to uvedomia. VIDEO: Craig Ramsay po zápase so Švédskom



Poviete hráčom, aby na tento zápas zabudli? Už som to urobil. (smiech) Nikdy sa nepozerám späť ani ďaleko dopredu. Pozerám sa len na najbližší zápas a to je to, na čom záleží. Čo sa stalo v dnešnom zápase nič neznamená. Máme pred sebou veľkú príležitosť.

Tešíte sa na Prahu a zmenu prostredia? Pre mňa je to super. Je to krásne mesto. Nebudeme však mať veľa času, pretože nás čaká veľa práce za krátky čas. Ale bude pekné byť tam. A možno budeme mať aj trochu viac šťastia na inom štadióne.