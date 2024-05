Fehérváry: Bola to facka. Musíme hrať lepšie, inak nemá zmysel do Prahy ani chodiť

Dôležitý moment prišiel v polovici zápasu. V presilovke zakončil Slafkovský do žrde a odrazený puk poslal do konštrukcie bránky Hudáček.

O necelé dve minútky bolo 2:0 pre Švédov. Kapitán Švédov Erik Karlsson trafil presne malé okienko medzi ramenom, maskou Stanislava Škorvánka a dvoma tyčkami. Severania si už nedali pohodu vziať. Rýchlo pridali ďalšie dva góly a zápas kontrolovali.

"Švédi boli zrejme najťažší súper v skupine, ale aj my sme podali jeden z najslabších výkonov. Ak by sme hrali tak, ako proti Američanom, zápas by vyzeral inak. Stratili sme Pospeca (Pospíšil), Hrivo (Hrivík) tiež nehral, bolo to cítiť," vravel po zápase útočník Pavol Regenda.