Bolo to nefér, vravel sklamaný Valábik. Handzuš videl v prehre recept na štvrťfinále

„Mali sme dobrý vstup do zápasu. Škoda, že nás pribrzdilo vylúčenie s inkasovaným gólom, ale bola to pekná a zaujímavá tretina,“ pridal sa Rastislav Konečný.

„Pospíšil šiel do tohto zápasu so sebazaprením a svalovým zranením. Je to veľmi nepríjemné. Bol to najlepší hráč doterajšieho priebehu zápasu, prinášal množstvo energie. Chcel udávať tempo fyzickou hrou. Slováci v obrannom pásme musia takto hrať,“ hovoril pre ČT Boris Valábik.

Ako Švédi zvyšovali skóre, každým gólom akoby hra Slovákov klesla. Svoju silu ukázali najmä v presilovkách, ktoré prakticky vždy zakončili gólom. V ich podaní vyzerali presilovky až neuveriteľne jednoducho. V každej situácii si vedeli poradiť a postupne získali kontrolu nad zápasom a Slovákov úplne odstavili.

„Švédi sú silnejší v súbojoch. Máme problém sa dostať do útočného pásma, rýchlo pristupujú k našim hráčom, nedávajú nám priestor, vyhrávajú súboje a vytvárajú si tým prečíslenia. Hrajú vo veľkej pohode s veľkým kľudom,“ hovoril Országh. Do polovice zápasu sa slovenskí hokejisti snažili súperovi vyrovnať a zápas bol vyrovnaný, postupne sa však premenil na exhibíciu Švédov. VIDEO: Martin Fehérváry reaguje po zápase Slovensko - Švédsko

„Proti Švédom každá individuálna chyba zaváňa gólom. Su to excelentní, svetoví, prvotriedni hráči. Obával som sa, že po treťom inkasovanom góle to slovenských hráčov zlomí. To sa aj stalo. Od toho momentu to bola exhibícia. Keď bolo skóre 0:2, tak zápas ešte nejako vyzeral. Diváci boli viac vtiahnutí do deja, Slováci predvádzali dobré veci a hrali vyrovnané osobné súboje," reagoval Valábik na ČT. Zdalo sa mu, že energia na striedačke a atmosféra v hľadisku upadli. Akoby vśetci už len čakali na koniec.

Handzušov recept na štvrťfinále? V poslednej tretine počas presilovky, kedy sa nevedeli slovenskí hráči dostať do útočnej tretiny súpera sa ozýval v hľadisku aj piskot fanúšikov. Následne Švédi zvýšili na 5:0 vo vlastnom oslabení. „Švédi to mali v závere už veľmi jednoduché,“ hovoril Országh. Koncept, s ktorým dokázali Slováci uspieť proti USA či proti Francúzsku, sa rozpadol. Experti ešte v poslednej tretine vyzdvihli jediný slovenský gól, ktorý prišiel po peknej kombinácii. Bol to však ojedinelý svetlý moment v druhej polovici stretnutia. VIDEO: Šimon Nemec reaguje po zápase Slovensko - Švédsko

„Keď sme prehrávali 0:4, celá energia z nášho tímu vyfučala. Aby sme mali šancu vo štvrťfinále, musíme sa poučiť. Ak chceme vyhrať, nesmieme súperovi dovoliť odskočiť o 2 – 3 góly. Aby ste mali šancu vrátiť sa do zápasu a v rozhodujúcich momentoch treba premieňať svoje šance. Ak by sme dali gól v úvodnej tretine, bol by to úplne iný zápas. A toto je návod na štvrťfinále. Hokej je aj o hlave. My sme potom za nepriaznivého stavu boli dole a Švédi boli v laufe,“ doplnil Handzuš.

Pripomenul aj situácie z MS 2002, kedy vo štvrťfinále prehrával tím s Kanadou 1:2 a Ján Lašák vychytal veľkú šancu súpera. Vďaka tomu, že bol rodziel len jednogólový, dokázali hráči v poslednej tretine zápas otočiť. Valábika sklamalo v zápase, že hráči od istého stavu pôsobili odovzdane. Zápas pre nich stratil zmysel a chceli ho len mať za sebou.