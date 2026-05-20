    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    MS v hokeji 2026
    20.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    20:20
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Sledujte na Joj Šport
    Joj Šport

    Švédi dopísali na súpisku centra Chicaga. Čakajú ešte na Dahlina a útočníka Anaheimu

    Obranca Rasmus Dahlin (26) v drese Buffala Sabres.
    Obranca Rasmus Dahlin (26) v drese Buffala Sabres. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. máj 2026 o 16:51
    ShareTweet0

    Na záver skupiny ich čaká duel so Slovenskom.

    Vedenie švédskej hokejovej reprezentácie dopísalo na šampionátovú súpisku útočníka Antona Frondella.

    Center Chicaga, ktorý bol vlani trojkou vstupného draftu NHL, doteraz trénoval s národným tímom v dejisku MS. V stredu mal absolvovať premiéru na turnaji v zápase so Slovinskom (20.20 h).

    „Máme pocit, že teraz je na to tá správna situácia,“ uviedol pre denník Aftonbladet na margo štartu 19-ročného mladíka tréner „troch koruniek“ Sam Hallam.

    Frondell začal sezónu v domácej súťaži v drese Djurgardenu, v závere základnej časti dostal šancu v zostave Blackhawks, za ktorých odohral 12 zápasov v NHL so ziskom deviatich bodov (3+6).

    Mimo švédsku súpisku zatiaľ zostávajú brankár Love Härenstam a obranca Tim Heed, aj oni by mohli byť čoskoro dopísaní.

    Závisieť to bude od vyjadrenia obrancu Buffala Rasmusa Dahlina a útočníka Anaheimu Lea Carlssona, ktorí vypadli so svojimi klubmi v 2. kole play off NHL. S oboma hráčmi je vedenie tímu v kontakte.

    „Čakáme na odpoveď od Lea Carlssona. Ak povie, že nepríde, chápeme to, je to prirodzené. Takisto uvidíme, ako sa bude cítiť Rasmus.

    Po vypadnutí to mal hektické, čakáme, kým sa situácia trochu upokojí. Verím, že o deň-dva budeme vedieť o ich prípadnom štarte viac,“ dodal Hallam.

    Švédi majú po troch zápasoch v B-skupine na konte tri body za víťazstvo nad Dánskom (6:2), okrem toho prehrali s Kanadou (3:5) a Českom (3:4).

    Na záver skupiny ich čaká duel so Slovenskom (v utorok 26. mája o 16.20).

    Program Švédska na MS v hokeji 2026

    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    3 - 4
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    20.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    22.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    23.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    USA - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    USA - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: USA - Nemecko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 17:20
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    USA - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    USA - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnesonline
    ONLINE: USA - Nemecko dnes, skupina A na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 17:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Švédi dopísali na súpisku centra Chicaga. Čakajú ešte na Dahlina a útočníka Anaheimu