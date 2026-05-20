Švédi dopísali na súpisku centra Chicaga. Čakajú ešte na Dahlina a útočníka Anaheimu

Vedenie švédskej hokejovej reprezentácie dopísalo na šampionátovú súpisku útočníka Antona Frondella.
Center Chicaga, ktorý bol vlani trojkou vstupného draftu NHL, doteraz trénoval s národným tímom v dejisku MS. V stredu mal absolvovať premiéru na turnaji v zápase so Slovinskom (20.20 h).
„Máme pocit, že teraz je na to tá správna situácia,“ uviedol pre denník Aftonbladet na margo štartu 19-ročného mladíka tréner „troch koruniek“ Sam Hallam.
Frondell začal sezónu v domácej súťaži v drese Djurgardenu, v závere základnej časti dostal šancu v zostave Blackhawks, za ktorých odohral 12 zápasov v NHL so ziskom deviatich bodov (3+6).
Mimo švédsku súpisku zatiaľ zostávajú brankár Love Härenstam a obranca Tim Heed, aj oni by mohli byť čoskoro dopísaní.
Závisieť to bude od vyjadrenia obrancu Buffala Rasmusa Dahlina a útočníka Anaheimu Lea Carlssona, ktorí vypadli so svojimi klubmi v 2. kole play off NHL. S oboma hráčmi je vedenie tímu v kontakte.
„Čakáme na odpoveď od Lea Carlssona. Ak povie, že nepríde, chápeme to, je to prirodzené. Takisto uvidíme, ako sa bude cítiť Rasmus.
Po vypadnutí to mal hektické, čakáme, kým sa situácia trochu upokojí. Verím, že o deň-dva budeme vedieť o ich prípadnom štarte viac,“ dodal Hallam.
Švédi majú po troch zápasoch v B-skupine na konte tri body za víťazstvo nad Dánskom (6:2), okrem toho prehrali s Kanadou (3:5) a Českom (3:4).
Na záver skupiny ich čaká duel so Slovenskom (v utorok 26. mája o 16.20).
Program Švédska na MS v hokeji 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B