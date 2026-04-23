VIDEO: Česi pokorili v Bratislave ďalšieho favorita. Udreli pred koncom tretej tretiny

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
Švédsko – Česko 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 51. Nordmark (Hermansson, Elofsson) – 26. Klaus (Řípa, Řehák), 60. Vaněček (Tomek, Ruml)
Českí hokejisti vyhrali aj druhý zápas na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V B-skupine v Bratislave zdolali po USA aj Švédsko.
Favorita zdolali po výsledku 2:1. O triumfe nad jedným z favoritov na zlato rozhodol 21 sekúnd pred koncom duelu v presilovej hre obranca Jakub Vaněček.
Česi majú po dvoch zápasoch na konte 5 bodov, v stredu zdolali USA 3:2 pp. Severania nenadviazali na výhru 7:2 nad Nemeckom.
