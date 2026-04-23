    VIDEO: Česi pokorili v Bratislave ďalšieho favorita. Udreli pred koncom tretej tretiny

    Momentka zo zápasu Česko - Švédsko. (Autor: Český hokej)
    Sportnet, TASR, ČTK|23. apr 2026 o 18:36
    V úvodnom zápase zdolali USA po predĺžení.

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Švédsko – Česko 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

    Góly: 51. Nordmark (Hermansson, Elofsson) – 26. Klaus (Řípa, Řehák), 60. Vaněček (Tomek, Ruml)

    Českí hokejisti vyhrali aj druhý zápas na MS v hokeji do 18 rokov 2026. V B-skupine v Bratislave zdolali po USA aj Švédsko.

    Favorita zdolali po výsledku 2:1. O triumfe nad jedným z favoritov na zlato rozhodol 21 sekúnd pred koncom duelu v presilovej hre obranca Jakub Vaněček.

    VIDEO: Víťazný gól Česka na 2:1

    Česi majú po dvoch zápasoch na konte 5 bodov, v stredu zdolali USA 3:2 pp. Severania nenadviazali na výhru 7:2 nad Nemeckom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Česko

    2

    1

    1

    0

    0

    5:3

    5

    2.

    Dánsko

    1

    1

    0

    0

    0

    4:1

    3

    3.

    Švédsko

    2

    1

    0

    0

    1

    8:4

    3

    4.

    USA

    1

    0

    0

    1

    0

    2:3

    1

    5.

    Nemecko

    2

    0

    0

    0

    2

    3:11

    0

    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Na snímke hráči Slovenska sa tešia po prvom góle v zápase základnej A-skupiny medzi Slovenskom a Nórskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne vo štvrtok 23. apríla 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Slovensko - šport - hokej - majstrovstvá - sveta - do - 18 - rokov - MS18 - skupina - SR - A - Trenčín - TNX - Nórsko
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji do 18 rokov 2026
    dnes 18:44
