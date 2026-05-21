    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    21.05.2026, Skupina A
    4 - 1
    1:0, 2:1, 1:0
    Outsider si v boji o záchranu nepomohol. Švajčiari dominujú a mieria za ovládnutím skupiny

    Švajčiarski hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Veľká Británia.
    Švajčiarski hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Veľká Británia. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|21. máj 2026 o 22:40
    Švajčiarsko dnes zdolalo Veľkú Britániu v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Švajčiarsko - Veľká Británia 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

    Góly: 6. Niederreiter (Josi), 22. Hischier, 29. Knak (Riat) – 35. Waller (Kirk)

    Hokejisti Švajčiarska si na domácich MS naďalej udržujú stopercentnú bilanciu. Vo svojom piatom dueli v Zürichu zdolali Veľkú Britániu 4:1 a s plným počtom bodov vedú tabuľku skupiny A.

    Nino Niederreiter strieľa gól počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Christoph Bertschy a Travis Brown počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Timo Meier a Sam Lyne počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Christoph Bertschy a Travis Brown počas zápasu základnej A-skupiny Švajčiarsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Tím Švajčiarska pred zápasom základnej A-skupiny Švajčiarsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu.Switzerland's Nico Hischier, right, and Great Britain's Ollie Betteridg battle for the puck during the Group A preliminary round game between Switzerland and Great Britain at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Switzerland's Christian Marti, right, and Great Britain's Brett Perlini battle for the puck during the Group A preliminary round game between Switzerland and Great Britain at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Great Britain's Josh Waller, left, scores past Switzerland's Ken Jager, center, and goaltender Reto Berra, during the Group A preliminary round game between Switzerland and Great Britain at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Keystone via AP)Switzerland's Dominik Egli, left, vies for the puck against Great Britain's Bradley Jenion during the Group A preliminary round game between Switzerland and Great Britain at the men's ice hockey world championship in Zurich, Switzerland, Thursday, May 21, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    5
    5
    0
    0
    0
    26:5
    15
    2
    FínskoFínskoFIN
    4
    4
    0
    0
    0
    20:5
    12
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    4
    3
    0
    0
    1
    12:14
    9
    4
    USAUSAUSA
    4
    1
    1
    0
    2
    12:13
    5
    5
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    4
    1
    0
    0
    3
    6:14
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    4
    0
    0
    1
    3
    5:15
    1
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    4
    0
    0
    0
    4
    4:19
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    II. tretina:

    III. tretina:

    Program MS v hokeji 2026 - štvrtok, 21. mája

    21.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    6 PP - 5
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 7
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Martin Pospíšil (76), jeho brat Kristián Pospíšil (22), Oliver Okuliar (8) a Luka Radivojevič (26) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Martin Chromiak (88, všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Slovensko.
    Slovensko je blízko postupu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Dánsko
    dnes 22:44
    Domov»MS v hokeji 2026»Outsider si v boji o záchranu nepomohol. Švajčiari dominujú a mieria za ovládnutím skupiny