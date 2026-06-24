ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (základná skupina)

Slovensko - Švajčiarsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026.
Slovensko - Švajčiarsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. (Autor: Sportnet)
Sportnet|24. jún 2026 o 08:15
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu MS v hokejbale žien 2026: Slovensko - Švajčiarsko.

Slovenské hokejbalistky dnes hrajú proti Švajčiarsku svoj štvrtý zápas v základnej skupine na MS v hokejbale 2026.

Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slovensko - Švajčiarsko dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, streda, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta žien  2025/2026
24.06.2026 o 11:15
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:15. Prajem pekné poludnie pri sledovaní hokejbalového zápasu z MS žien v Ostrave. Dnes budeme sledovať zápas medzi Švajčiarskom a Slovenskom. Slovenské hokejbalistky majú na svojom konte po troch zápasoch zatiaľ len tri body. Dokázali zdolať Veľkú Britániu presvedčivo 5.1. Podľahli však českému výberu 1:5 a Kanade vysoko 1:9. Švajčiarsko je na tom veľmi podobne ako slovenský výber. Švajčiarky začali turnaj debaklom 0:10 od USA. Následne prehrali s Českom 2:5 a porazili Veľkú Britániu 5:3.

Tabuľka MS v hokejbale žien 2026

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Česko

3

3

0

0

0

16:7

9

2.

USA

3

2

1

0

0

20:2

8

3.

Kanada

3

1

0

1

1

15:10

4

4.

Slovensko

3

1

0

0

2

7:15

3

5.

Švajčiarsko

3

1

0

0

2

7:18

3

6.

Veľká Británia

3

0

0

0

3

4:17

0

Hokejbal

    Slovensko - Švajčiarsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. online
    Slovensko - Švajčiarsko: Online prenos zo skupinového zápasu MS v hokejbale žien 2026. online
    ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (základná skupina)
    dnes 08:15
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