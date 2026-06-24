ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko dnes, MS v hokejbale 2026 LIVE (základná skupina)

Slovenské hokejbalistky dnes hrajú proti Švajčiarsku svoj štvrtý zápas v základnej skupine na MS v hokejbale 2026.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Švajčiarsko dnes (hokejbal, MS žien, výsledky, streda, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien 2025/2026
24.06.2026 o 11:15
Švajčiarsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:15. Prajem pekné poludnie pri sledovaní hokejbalového zápasu z MS žien v Ostrave. Dnes budeme sledovať zápas medzi Švajčiarskom a Slovenskom. Slovenské hokejbalistky majú na svojom konte po troch zápasoch zatiaľ len tri body. Dokázali zdolať Veľkú Britániu presvedčivo 5.1. Podľahli však českému výberu 1:5 a Kanade vysoko 1:9. Švajčiarsko je na tom veľmi podobne ako slovenský výber. Švajčiarky začali turnaj debaklom 0:10 od USA. Následne prehrali s Českom 2:5 a porazili Veľkú Britániu 5:3.
Tabuľka MS v hokejbale žien 2026
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Česko
3
3
0
0
0
16:7
9
2.
USA
3
2
1
0
0
20:2
8
3.
Kanada
3
1
0
1
1
15:10
4
4.
Slovensko
3
1
0
0
2
7:15
3
5.
Švajčiarsko
3
1
0
0
2
7:18
3
6.
Veľká Británia
3
0
0
0
3
4:17
0