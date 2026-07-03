Slovenské hokejbalové nádeje idú do semifinále MS. Osemnástka aj šestnástka si so súpermi poradili

Na snímke zľava Jakub Štefaňák (Slovensko), Nathan Zevola (USA)
Na snímke zľava Jakub Štefaňák (Slovensko), Nathan Zevola (USA) (Autor: TASR)
TASR|3. júl 2026 o 22:37
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Obe slovenské kategórie postúpili do semifinále MS juniorov v Banskej Bystrici bez prehry v základnej skupine.

Slovenskí hokejbalisti do 18 rokov zvíťazili vo svojom poslednom zápase v základnej skupine na MS juniorov v Banskej Bystrici.

V piatok popoludní zdolali hladko výber Švajčiarska 9:0 a s deviatimi bodmi skončili na 4. mieste. V semifinále ich čaká v sobotu o 18.30 výber USA.

Slovenský výber do 16 rokov zdolal 1:0 Kanadu (čierni) a v semifinále sa v rovnaký deň o 16.00 h stretne tiež s USA.

Zverenci Róberta Alföldyho v skupine ani raz neprehrali a získali dokopy 13 bodov.

MS juniorov v hokejbale U16

Slovensko - Kanada čierni 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 19. Mihálik

MS juniorov v hokejbale U18

Slovensko - Švajčiarsko 9:0 (2:0, 2:0, 5:0)

Góly: 2., 26. a 42. Krajňák, 32. a 44. Foltín, 11. Podhorányi, 28. Šromovský, 32. Markuš, 38. Veselý

Hokejbal

    Na snímke zľava Jakub Štefaňák (Slovensko), Nathan Zevola (USA)
    Na snímke zľava Jakub Štefaňák (Slovensko), Nathan Zevola (USA)
    Slovenské hokejbalové nádeje idú do semifinále MS. Osemnástka aj šestnástka si so súpermi poradili
    dnes 22:37
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