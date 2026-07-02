Mladí Slováci sú stopercentní. Najprv rozstrieľali Veľkú Britániu, potom uspeli nad Českom

Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili aj vo svojich ďalších dvoch dueloch na MS juniorov v Banskej Bystrici.
V dopoludňajšom zápase rozdrvili Veľkú Britániu 16:0 a večer si poradili s výberom Česka 4:3 po nájazdoch. Na konte tak majú 4 víťazstvá a na čele tabuľky 10 bodov.
Výber Slovenska do 18 rokov najskôr zdolal outsidera z Veľkej Británie 12:2, v druhom zápase podľahol favorizovanej Kanade 5:6.
MS juniorov v hokejbale 2026:
Veľká Británia U16 - Slovensko 0:16 U16 (0:5, 0:7, 0:3)
Góly: 6. a 33. Mičian, 8. a 27. Didek, 26. a 45. Ondík, 13. a 45. Homa, 9. Slaninka, 10. Lešundák, 21. Mihálik, 22. Veteráni, 5. Biel, 26. Hruška, 26. Svrček, 28. Daniel
Slovensko U16 - Česko U16 4:3 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 15. Sháněl, 28. Pavličko, 45. Didek, rozh. nájazd Sháněl - 22. Duchač, 24. Kohoutek, 35. Jánský
Veľká Británia U18 - Slovensko 2:12 U18 (1:2, 0:3, 0:7)
Góly: 13. Goodyear, 39. Davison - 28., 32. a 43. Dilík, 3. a 31. Al. Alföldy, 10. Podhorányi, 22. Michlík, 28. Krajňák, 32. Ad. Alföldy, 38. Mitra, 38. Tomaník, 43. Kovár
Kanada U18 - Slovensko U18 6:5 (2:3, 4:1, 0:1)
Góly: 8. a 23. Saramak, 4. Gill, 22. Pittman, 24. Straus, 29. Hart - 30. a 37. Beňačka, 2. Krajňák, 6. Dilík, 8. Al. Alföldy