Super Bowl je televízny fenomén. Konkuroval mu iba jeden diel známeho seriálu

Tentokrát to bude kanadský spevák The Weeknd.

Detaily organizátori tradične taja. Je však otázne, ako v časoch pandémie bude šou vyzerať. Budú pódium tradične lemovať diváci alebo to bude komornejšie?

"Som presvedčený, že ľudia, ktorí majú na starosti produkciu, sa dokážu vyrovnať aj s ťažkosťami, ktoré priniesli tieto časy.

Polčasová šou je už neoddeliteľnou súčasťou tejto udalosti a myslím si, že Američania sa opäť budú chcieť ukázať a spraviť to veľkolepo," povedal Fabo, bývalý hráč tímu Bratislava Monarchs.

Pamätný obrat Patriots

Zažiť Super Bowl na vlastnej koži je snom každého fanúšika amerického futbalu.

Jeden z najpamätnejších sa odohral v roku 2017. New England Patriots vyhrali nad Atlantou Falcons 34:28 po predĺžení, hoci v tretej štvrtine prehrávali 3:28.

"Na tom zápase bol môj dobrý kamarát Nori Kalinai. Dokonca bol za end zónou, kde James White dal touchdown a rozhodol. A on to celé streamoval. Ja som mal zimomriavky, keď som to pozeral v obývačke. Neviem si predstaviť, aké to muselo byť priamo na štadióne," skonštatoval Fabo.