Brady to dokázal. Z priemerného tímu spravil účastníka Super Bowlu

BRATISLAVA. Keď v marci minulého roka oznámil prestup do Tampy Bay, mnoho fanúšikov amerického futbalu bolo skeptických. Vraj už na to nemá a z priemerného klubu, ktorý nebol 12 rokov v play off nedokáže spraviť kandidáta na titul.

Tom Brady však znovu potvrdil, že je zrejme najlepším hráčom v bohatej histórii NFL. Už 43-ročný quarterback doviedol svoj tím k víťazstvu v konferencii NFC, vďaka nedeľňajšiemu triumfu nad Green Bay Packers 31:26.

Už desiatykrát si tak zahrá v Super Bowle, pričom žiaden iný hráč nebojoval o trofej Vinca Lombadriho viac ako šesťkrát.