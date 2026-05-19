    19.05.2026, Skupina A
    5 - 0
    2:0, 1:0, 2:0
    Hokejisti Maďarska oslavujú dôležitý triumf. Veľkú Britániu vycvičili z efektivity

    Hokejisti Maďarska oslavujú gól proti Veľkej Británii.
    Fotogaléria (6)
    Hokejisti Maďarska oslavujú gól proti Veľkej Británii. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|19. máj 2026 o 22:42
    Maďarsko - Veľká Británia 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

    Góly: 3. Nagy (Sárpátki), 19. Szongoth (M. Horváth, B. Horváth), 24. Terbócs, 54. Terbócs (B. Horváth, Ortenszky), 55. Nagy (Vincze, Sárpátki)

    Rozhodcovia: Bloyer (USA), Borga (Švaj.) – DURMIS (SR), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0

    Diváci: 7996

    Maďarsko: Bálizs – Stipsicz, M. Horváth, Hadobás, Ortenszky, Kiss, Garát, Tornyai – B. Horváth, Terbócs, Sebők – Szongoth, Galló, Erdély – Hári, Sofron, Papp – Nagy, Vincze, Sárpátki – Nemes

    Veľká Británia: Bowns (24. Robson) – Richardson, Halbert, Tetlow, J. Hazeldine, Steele, T. Brown, Jenion, Clements – Kirk, Dowd, C. Neilson – Perlini, L. Neilson, Waller – Lachowicz, Curran, Betteridge – Davies, Shudra, Harewood

    Maďarskí hokejisti si pripísali prvé víťazstvo na MS vo Švajčiarsku. Vo svojom treťom zápase v zürišskej A-skupine si poradili s nováčikom z Veľkej Británie 5:0 a urobili dôležitý krok smerom k udržaniu sa v elitnej kategórii.

    Po dva góly strelili István Terbócs a Krisztián Nagy. Briti vyhrali na strely 27:23, no nedokázali ani raz prekonať brankára Benceho Bálizsa. Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Oto Durmis.

    Maďarov čaká dvojdňová pauza, najbližšie sa stretnú v piatok o 16.20 h s Nemeckom. Briti, ktorí stále čakajú na prvé body, o deň skôr narazia na domáce Švajčiarsko (20.20).

    VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    3
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    3
    0
    0
    0
    12:5
    9
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    3
    1
    0
    0
    2
    8:8
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    LotyšskoLotyšskoLAT
    3
    1
    0
    0
    2
    5:7
    3
    7
    NemeckoNemeckoGER
    3
    0
    0
    0
    3
    2:11
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    3
    0
    0
    0
    3
    3:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Od úvodu sa hral svižný, ofenzívny hokej. Maďari boli strelecky efektívnejší ako súper a v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok.

    II. tretina:

    Po prestávke zvýšil na 3:0 Terbócs, ktorý sa po chybe Kirka presadil z úniku v oslabení.

    Už v 24. minúte tak vyhnal z bránky Bownsa, ktorého nahradil Robson. Briti sa pokúšali o častú streľbu, ale v útoku boli bezzubí. 

    Fotogaléria zo zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Maďarskí hokejisti sa tešia z gólu počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v utorok 19. mája 2026.
    Hungary's Milan Horvath in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Great Britain's goaltender Ben Bowns during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Great Britain's Liam Kirk, left, and Bence Stipsicz in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)
    Britain's Liam Kirk, left, and Hungary's Bence Stipsicz in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Hungary and Great Britain, in Zurich, Switzerland, Tuesday May 19, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    III. tretina:

    V 44. minúte neuspel v nájazde ani Curran. Maďari potom ovládli hru a pridali ešte ďalšie dva zásahy, presadili sa dvojgóloví Terbócs a Nagy.

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 19. mája

    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 3
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    5 - 0
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

