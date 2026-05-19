Hokejisti Maďarska oslavujú dôležitý triumf. Veľkú Britániu vycvičili z efektivity

MS v hokeji 2026 - skupina A
Maďarsko - Veľká Británia 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Góly: 3. Nagy (Sárpátki), 19. Szongoth (M. Horváth, B. Horváth), 24. Terbócs, 54. Terbócs (B. Horváth, Ortenszky), 55. Nagy (Vincze, Sárpátki)
Rozhodcovia: Bloyer (USA), Borga (Švaj.) – DURMIS (SR), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0
Diváci: 7996
Maďarsko: Bálizs – Stipsicz, M. Horváth, Hadobás, Ortenszky, Kiss, Garát, Tornyai – B. Horváth, Terbócs, Sebők – Szongoth, Galló, Erdély – Hári, Sofron, Papp – Nagy, Vincze, Sárpátki – Nemes
Veľká Británia: Bowns (24. Robson) – Richardson, Halbert, Tetlow, J. Hazeldine, Steele, T. Brown, Jenion, Clements – Kirk, Dowd, C. Neilson – Perlini, L. Neilson, Waller – Lachowicz, Curran, Betteridge – Davies, Shudra, Harewood
Maďarskí hokejisti si pripísali prvé víťazstvo na MS vo Švajčiarsku. Vo svojom treťom zápase v zürišskej A-skupine si poradili s nováčikom z Veľkej Británie 5:0 a urobili dôležitý krok smerom k udržaniu sa v elitnej kategórii.
- ONLINE: Maďarsko - Veľká Británia, skupina A na MS v hokeji 2026
- Informácie o MS v hokeji 2026 (prehľad)
Po dva góly strelili István Terbócs a Krisztián Nagy. Briti vyhrali na strely 27:23, no nedokázali ani raz prekonať brankára Benceho Bálizsa. Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Oto Durmis.
Maďarov čaká dvojdňová pauza, najbližšie sa stretnú v piatok o 16.20 h s Nemeckom. Briti, ktorí stále čakajú na prvé body, o deň skôr narazia na domáce Švajčiarsko (20.20).
VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Maďarsko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Od úvodu sa hral svižný, ofenzívny hokej. Maďari boli strelecky efektívnejší ako súper a v prvej tretine si vybudovali dvojgólový náskok.
II. tretina:
Po prestávke zvýšil na 3:0 Terbócs, ktorý sa po chybe Kirka presadil z úniku v oslabení.
Už v 24. minúte tak vyhnal z bránky Bownsa, ktorého nahradil Robson. Briti sa pokúšali o častú streľbu, ale v útoku boli bezzubí.
III. tretina:
V 44. minúte neuspel v nájazde ani Curran. Maďari potom ovládli hru a pridali ešte ďalšie dva zásahy, presadili sa dvojgóloví Terbócs a Nagy.