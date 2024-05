Druhý deň MS: Pokus o vzburu outsiderov nevyšiel. Nováčik však sníva veľký sen

„Som na hráčov hrdý, že sa dokázali vrátiť do zápasu aj po štvrtom góle Lotyšov. My berieme tento turnaj ako splnenie veľkého sna - hráči, aj ja.

Pritom Nórsko nie je tím, ktorý by českým hokejistom robil problémy, nieto že by nad nimi dokázal zvíťaziť. Lenže od momentu, keď dali Nóri tretí gól, len sa bránili. Česko skóre otočilo, no bol to vydretý zápas.

"Nesmierne dôležité víťazstvo, ktoré stlmelí tím," priznal po zápase útočník Ondřej Beránek, autor gólu na 3:3.

"Zápas sa pre nás nevyvíjal dobre. Potrebovali sme potvrdiť dobrý výkon zo zápasu s Fínskom. Teraz máme víťazstvo a to je podstatné.

Svoje góly vôbec neriešim, rátajú sa tri body pre tím," vravel Červenka, ktorý je kapitánom mužstva a v sobotu odohral v národnom drese 200. zápas.