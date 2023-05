Súhrn 7. dňa MS: Česi prežili v zápase so Slovinskom klinickú smrť

„Nedávali nám priestor. Sú rýchli, hneď otáčajú hru. A rozdiel v porovnaní so Švajčiarmi je, že keď dostanú šancu, využijú ju. Sú efektívni,“ opisoval aj Vladimír Országh.

Zápas bol vyrovnaný. No už v prvej tretine poznamenal Ondrej Rusnák medzi hokejovými striedačkami: „Švajčiarska rýchlosť nám robí problémy.“

Švajčiari vyhrali zápas 4:2 a s plným počtom bodov (12) sú prví v B-skupine. Slovensko je na 5. mieste so 4 bodmi.

Fínsky Iltalehti si všimol ako Samuel Kňažko po druhom slovenskom góle kričal na súpera z plných pľúc: Gól. No vzápätí pridal aj pár nadávok, za čo ho rozhodcovia vylúčili. „Bolo to z mojej strany trochu stupídne,“ uznal Kňažko.

Blíži sa ten čas, kedy treba vytiahnuť najlepšieho pomocníka každého fanúšika.

Kalkulačku.

A prerátať všetky kombinácie a možnosti, ako by mužstvo Craiga Ramsayho mohlo vybojovať štvrťfinálový postup.

O postup budú zrejme bojovať Lotyšsko, Slovensko a Nórsko. Všetky tímy odohrali po 4 zápasy. Lotyši majú 5 bodov, Slováci a Nóri po 4. Ak by Slováci aj získali plný počet bodov v zostávajúcich troch zápasoch, nemusí to na postup stačiť, keďže Lotyši majú o jeden bod viac. A teoreticky tiež môžu získať 9 bodov.

Lotyšsko bude hrať proti Slovinsku, Kazachstanu a Švajčiarsku. Slovensko čakajú zápasy proti Slovinsku, Kazachstanu a proti Nórsku.

Ak Slovensko získa ďalších 9 bodov (spolu 13), bude zrejme čakať na výsledok zápasu Lotyšsko – Švajčiarsko. Pokiaľ by Švajčiari v poslednom zápase poľavili a nevyhrali by nad domácim tímom. Mohli by si vďaka tomu Lotyšsi vybojovať postup.

Lotyši však musia získať v zostávajúcich troch zápasoch 9 bodov (spolu 14 bodov), nebude im stačiť víťazstvo po predĺžení. Pri rovnosti bodov by totiž do štvrťfinále postúpilo Slovensko vzhľadom na lepší vzájomný zápas.

Dôležitou podmienkou však je, že slovenský tím musí v najbližších zápasoch bodovať naplno. Prvú skúšku má už v piatok o 19.20 proti Kazachstanu.