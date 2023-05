Českí hokejisti odvrátili senzáciu, outsider sa v tretej tretine zosypal

/zdroj: ČT Sport, IIHF/

Dominik Kubalík, útočník Česka a autor hetriku: "Prvá tretina bola tragédia. Nevyhrávali sme súboje, nohy nám nešli, nebol to výkon hodný národného tímu. Je to pre nás obrovský výkričník. Chvalabohu sme to dokázali zlomiť v tretej tretine. Výsledok hovorí jasnou rečou, ale také ľahké to nebolo. Som rád, že som dal tri góly. Streliť hetrik na MS nie je každodenná záležitosť."

Karel Vejmelka, brankár Česka: "Ťažký začiatok, ale stále sme si verili a boli pozitívni. Od druhej tretiny sme už ´šliapali´ naplno a sme radi, že sa nám podarilo zápas otočiť. Tretia tretina ukázala našu silu a dodala nám sebavedomie. Slovinci majú šikovných hráčov, najmä v predbránkovom priestore boli nepríjemní a často mi clonili. Nebol to vôbec ľahký zápas."