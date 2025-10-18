Boj o medaily im tesne ušiel. Rehák-Štefečeková a Varga neuspeli v rozstrele

Erik Varga so Zuzanou Rehák Štefečekovou.
Erik Varga so Zuzanou Rehák Štefečekovou. (Autor: TASR)
TASR|18. okt 2025 o 14:23
ShareTweet0

Ďalšia slovenská dvojica Jana Špotáková a Filip Marinov na 27. priečke.

ATÉNY. Slovenským reprezentantom v športovej streľbe Zuzane Rehák-Štefečekovej a Erikovi Vargovi tesne ušiel boj o medaily v mixe trapu na MS v brokových zbraniach v Aténach. Úradujúci majstri Európy obsadili konečné 5. miesto.

Rehák-Štefečeková a Varga sa s nástrelom 144 bodov umiestnili v kvalifikácii na 2. priečke spoločne s Alessandrou Perilliovou a Gianom Marcom Bertim zo San Marína, Američanmi Avou-Elizabeth Downsovou a Waltonom Ellerom a egyptskými reprezentantmi Maggy Ashmawyovou a Ahmedom Zaherom.

Účasť vo finále si z prvého miesta vybojovali Taliani Alessia Iezziová a Massimo Fabbrizi (145 bodov), o zvyšných troch postupujúcich do bojov o medaily sa rozhodovalo v rozstrele, ktorý Slovákom vyšiel najmenej.

Ďalšia slovenská dvojica Jana Špotáková a Filip Marinov skončila v kvalifikácii 27. s nástrelom 137 bodov.

Ostatné športy

    Erik Varga so Zuzanou Rehák Štefečekovou.
    Erik Varga so Zuzanou Rehák Štefečekovou.
    Boj o medaily im tesne ušiel. Rehák-Štefečeková a Varga neuspeli v rozstrele
    dnes 14:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Boj o medaily im tesne ušiel. Rehák-Štefečeková a Varga neuspeli v rozstrele