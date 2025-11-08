Koncentrácia nebola stopercentná, rany mi uchádzali, priznáva Baláž. Slovák skončil sklamaný

KÁHIRA. Slovenský strelec Peter Baláž obsadil 41. miesto v disciplíne ľubovoľná pištoľ 50 m na MS vo vzduchových zbraniach v Káhire. V súťaži získal 522 bodov. Zvíťazil Ravingher Singh z Indie s 569 bodmi.
„Moja koncentrácia nebola stopercentná, niektoré rany mi uchádzali. Boli tam veľmi blízke deviatky, strašne ich bolo veľa.
Nedokázal som ich dotiahnuť do desiatky, to bol hlavný problém. Idem ďalej, treba bojovať,“ zhodnotil svoj výkon Baláž podľa Slovenského streleckého zväzu.
Slovenským strelkyniam sa nepodarilo postúpiť do finále vzduchovej pušky 10 m. Z trojice reprezentantiek sa v kvalifikácii najvyššie umiestnila Kamila Novotná, ktorá obsadila 32. priečku výkonom 629,0 bodu. Daniela Demjén Pešková skončila na 92. (622,9) a Alica Poljovková na 99. mieste (621,6).
„Očakávam od seba vždy viac, aj keď strelím svoje maximum. Bola tam jedna deviatka, tá mohla byť lepšia, ale už s tým nič nenarobím. Uvidíme, ako to vyjde nabudúce,“ uviedla Novotná podľa Slovenského streleckého zväzu.
„Som na tom rozporuplne, pretože výsledok nezodpovedá tomu, čo by som chcela a čo mám natrénované, ale musím zase povedať, že okrem troch veľkých chýb, ktoré som urobila, boli preteky pre mňa dobré.
Pracovala som tak ako na tréningu, všetko mi sedelo, mala som trochu smolu, že mi nepadali vysoké desiatky. Ak na novej zbrani upravím pár detailov, výsledky pôjdu hore,“ povedala Demjén Pešková.
Na postup do osemčlenného finále bolo potrebné získať minimálne 633,0 bodu. Najlepší výkon v kvalifikácii predviedla Číňanka Chan Ťia-jü (635,1).
V hodnotení tímov skončili Slovenky na 22. priečke so súhrnným ziskom 1873,5 bodu. Najlepšie boli Číňanky (1901,7).