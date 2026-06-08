Štart MS poznačila bezpečnostná udalosť. Blízko základne Anglicka došlo k masovej streľbe

Futbalové majstrovstvá sveta poznačila ešte pred svojím štartom vážna bezpečnostná udalosť.
V blízkosti tréningovej základne anglickej reprezentácie v americkom Kansas City došlo k masovej streľbe, pri ktorej utrpelo zranenia deväť ľudí.
K incidentu prišlo približne 6,5 kilometra od tréningového centra Swope Soccer Village, ktoré bude počas úvodnej fázy šampionátu slúžiť ako základňa anglického národného tímu. Informoval o tom portál The Athletic.
Tri postrelené ženy previezli do nemocnice. Podľa vyjadrenia kapitána policajného oddelenia v Kansas City Jakea Becchinu by všetky mali zranenia prežiť. Ďalších šesť osôb vyhľadalo lekárske ošetrenie samostatne.
Po príchode policajných hliadok na miesto však už zasahujúci našli len dav ľudí, ktorí z oblasti utekali. Podozrivého alebo podozrivých zatiaľ nezadržali a vyšetrovanie pokračuje. Polícia zároveň posilnila hliadkovú činnosť v okolí.
Miestna obyvateľka Kate Fowlerová pre denník Kansas City Star uviedla, že ju aj jej manžela v skorých ranných hodinách zobudil hluk. Následne si na prednom okne svojho domu všimli otvor po guľke.
Anglická reprezentácia nebola incidentom priamo zasiahnutá. V čase streľby sa hráči ani členovia realizačného tímu nenachádzali v Kansas City, keďže na Floride absolvovali prípravný zápas proti Novému Zélandu. O tesnom víťazstve 1:0 rozhodol kapitán tímu Harry Kane.
Do Kansas City sa Angličania vrátia až po ďalšom prípravnom stretnutí s Kostarikou v Orlande.
Kansas City si ako základný tábor na svetový šampionát vybralo viacero reprezentácií. Dôvodom je najmä jeho centrálna poloha v rámci USA a kvalitné tréningové zázemie.
Okrem Anglicka tu budú počas turnaja pôsobiť aj reprezentácie Alžírska, Argentíny a Holandska.