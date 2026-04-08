    Slovensko vyšle na MS do Londýna mužov aj ženy. Kukuľková: Štvrťfinále by bol super výsledok

    Na snímke zľava hráčky Ema Labošová, Tatiana Kukuľková, tréner ženskej reprezentácie v stolnom tenise Jaromír Truksa, predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Anton Hamran, tréner mužskej reprezentácie Peter Šereda, hráči Adam Klajber a náhradník Samuel Arpáš. (Autor: TASR)
    TASR|8. apr 2026 o 14:24
    Na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta družstiev v stolnom tenise (28. apríla - 10. mája) v Londýne budú Slovensko reprezentovať štvorčlenné družstvá mužov i žien a ich prvý cieľ bude postúpiť zo základných skupín.

    Tréner reprezentácie mužov Peter Šereda nominoval kvarteto Wang Jang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka, Adam Klajber a náhradníkom je Samuel Arpáš.

    V nominácii trénera žien Jaromíra Truksu sú Barbora Váradyová, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová, Dominika Wiltschková i náhradníčky Nikoleta Puchovanová a Ema Činčurová.

    Na MS družstiev sa kvalifikovalo 64 krajín. Muži Slovenska (nasadení ako 33.) zasiahnu do bojov v 7. základnej skupine, kde ich čakajú súperi z Indie, Tuniska a Guatemaly.

    „V našej skupine je favoritom India, ale nepodceňujeme ani ostatné družstvá. Už teraz rozoberáme ako budeme na súperov hrať.

    Verím, že v skupine uhráme minimálne druhé miesto,“ uviedol na tlačovej konferencii P. Šereda.

    VIDEO: Ženská reprezentácia pred Majstrovstvami sveta družstiev

    Ženám Slovenska (nasadené ako 25.) v 16. skupine vyžrebovali Čile, Madagaskar a Švajčiarsko.

    „Už samotná naša účasť je dobrý výsledok (z Európy štartuje 16 krajín plus usporiadateľ - pozn. TASR).

    Nejdeme na výlet, budeme pokorní, chceme uhrať dobrý výsledok. Jednotkou v našej skupine je Čile, s ktorým chceme bojovať o postup ako prví zo skupiny,“ uviedol Truksa. Kukuľková dodala: „Dúfam, že uhrám dobrý výsledok. Účasť vo štvrťfinále by bol super výsledok, s ktorým by som bola spokojná.“

    VIDEO: Hamran k pripravovanému turnaju WTT

    Na Slovensku sa bude ešte pred svetovým šampionátom konať významné medzinárodné podujatie WTT Feeder, turnaj svetovej série (18. - 22. apríla) v Senci.

    „Turnaj WTT dospelých sa na Slovensku uskutočnil naposledy pred 33 rokmi vo februári 1993. Aj keď sa u nás medzitým konali desiatky mládežníckych turnajov, rozhodli sme sa uchádzať aj o Svetový pohár dospelých. Náš turnaj nadväzuje na podobný, ktorý sa bude konať v Havířove.

    Máme tak garanciu kvalitnej účasti. V každej kategórii môže hrať maximálne 88 hráčov, dotácia na prize money je 30.000 dolárov. Na turnaji bude štartovať kompletná reprezentácia Slovenska dospelých a juniorov a niekoľko vybraných hráčov, ktorí si to výsledkami v extralige zaslúžili.

    Kontrakt na usporiadanie turnaja máme podpísaný na päť rokov,“ informoval predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Anton Hamran.

    Nominácia Slovenska

    Muži: Wang Jang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka, Adam Klajber, náhradník: Samuel Arpáš, tréner: Peter Šereda

    Ženy: Barbora Váradyová, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová, Dominika Wiltschková, náhradníčky: Nikoleta Puchovanová, Ema Činčurová, tréner: Jaromír Truksa

