Slovenskí stolnotenisti odcestovali na MS, šance na úspech vidia najmä v pároch

Štvoricu mužov tvoria Ľubomír Pištej, Wang Jang, Jakub Zelinka a Samuel Arpáš, pre ktorého to po minulotýždňovom európskom šampionáte do 21 rokov bude ďalšie vrcholné podujatie. Zo žien budú Slovensko reprezentovať stálice Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková.

BRATISLAVA. Výprava slovenských stolných tenistov sa vo štvrtok ráno vydala na cestu do katarskej Dauhy, kde sa od 17. do 25. mája prestaví na 58. majstrovstvách sveta jednotlivcov.

Práve ony sa na predchádzajúcich MS v roku 2023 v juhoafrickom Durbane postarali o úspešné výsledky. Balážová s Češkou Hanou Matelovou obhajujú štvrťfinálovú účasť vo štvorhre žien, pričom vtedy ich jeden set delil od medaily. Kukuľková sa postarala vôbec o prvú slovenskú ženskú osemfinálovú účasť na MS v ére samostatnosti.

„Na MS sa teším. Po turnaji v Indii ma síce trápilo trochu zdravie, ale teraz som už na tom dobre. Dúfam, že v Dauhe nám to vyjde. Bude náročné obhájiť predchádzajúci výsledok, ale keby sa nám podarilo zopakovať štvrťfinále a mohli by sme opäť bojovať o medailu, bolo by to super," zaželala si Balážová podľa tlačovej správy Slovenského stolnotenisového zväzu. S Matelovou je úradujúcou deblovou európskou šampiónkou.

Kukuľková, ktorá je bronzovou medailistkou z ME 2024 po boku Poľky Natalie Bajorovej, tiež musela riešiť zdravotné problémy. „Medzi chrbticou a panvou má ložisko zápalu, preto ešte pred odchodom dostala posledný obstrek na odstránenie bolesti. Dotrénovať to už nestihne, ale ona je zápasový typ," priblížil kouč žien SR Jaromír Truksa.

vyjadril sa aj k ambíciám: „Asi prvýkrát budem skromný. Nedá sa stále posúvať limity. Priniesť medailu z MS je malý zázrak aj pre Nemcov, pre nás potom doslova trojitý. Chcem, aby naši podali svoje najlepšie výkony a ak bude šanca, tak ju využili, či už vo štvorhre, mixe alebo jednotlivcoch."

Doplnil ho tréner mužov Slovenska Peter Šereda: „Nechcem hovoriť vopred, lebo na MS je každé kolo náročné. Ak by sa nám však podarila aspoň účasť v najlepšej šestnástke, to by bol úspech. Možno by sme sa mohli dostať aj ďalej, šanca je najmä v párových disciplínach."