Trio kandidátov je známe. Trofej pre najlepšieho nováčika môže získať aj talent Montrealu

Vľavo Ivan Demidov a Juraj Slafkovský. (Autor: REUTERS)
TASR|6. máj 2026 o 09:18
Ocenenie pre najlepšieho nováčika sezóny 2025/2026 v zámorskej hokejovej súťaži NHL získa jeden z tria Ivan Demidov, Matthew Schaefer a Beckett Sennecke. O víťazovi rozhodne Asociácia profesionálnych hokejových novinárov (PHWA).

Demidov bol lídrom kanadského bodovania medzi nováčikmi, 20-ročný ruský krídelník zaznamenal vo farbách Montrealu Canadiens v základnej časti 19 gólov a 43 asistencií.

Spolu so Slovákom Jurajom Slafkovským ich momentálne čaká druhé kolo play off proti Buffalu Sabres.

Minuloročná draftová jednotka Schaefer bol medzi nováčikmi na čele v priemernej minutáži na ľade, keď hral takmer 25 minút. Osemnásťročný obranca New Yorku Islanders mal vo svojej prvej sezóne v NHL na konte 23 gólov a 36 asistencií.

Dvadsaťročný Senecke dopomohol Anaheimu Ducks k prvej play off účasti od roku 2018. Krídelník „káčerov“ si na svoje konto v základnej časti zapísal 23 presných zásahov a 37 asistencií.

Juraj Slafkovský počas play-off NHL.
