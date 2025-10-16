Postup zo skupiny bol maximum. Slovenskí stolnotenisti končia na ME v osemfinále

Jakub Zelinka.
Jakub Zelinka. (Autor: Slovenský stolnotenisový zväz/ facebook)
TASR|16. okt 2025 o 15:08
Nad ich sily boli Francúzi.

ME družstiev v stolnom tenise - osemfinále

Slovensko - Francúzsko 0:3

Wang Jang - Alexis Lebrun 0:3 (-10, -3, -8)

Alexander Valuch - Felix Lebrun 1:3 (-2, 10, -3, -4)

Jakub Zelinka - Simon Gauzy 0:3 (-5, -8, -9)

ZADAR. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise vypadli na ME družstiev v chorvátskom Zadare v osemfinále.

V ňom nestačili vo štvrtok na druhých nasadených Francúzov, ktorým podľahli 0:3.

Spomedzi troch slovenských zástupcov získal jediný set Alexander Valuch, ktorý prehral s Felixom Lebrunom 1:3.

Wang Jang i Jakub Zelinka prehrali svoje súboje zhodne v troch setoch.

Slováci, ktorí postúpili z druhého miesta základnej F-skupiny, už účasťou v osemfinále splnili svoj základný cieľ a zároveň si vybojovali miestenku na budúcoročný svetový šampionát.

Ostatné športy

    dnes 15:08
