Slovensko čaká kvalifikačný duel s Talianskom, predstaví sa aj kadet Arpáš

"Už dlhšie bolo jasné, že nebudem môcť počítať s Ľubomírom Pištejom, ktorý je na turnaji v Jordánsku. Wang Jang bol viac ako mesiac v Číne a práve v deň stretnutia sa vráti na Slovensko. Možno bude pripravený len na lavičke.

Jakub Zelinka má klubové povinnosti v Česku a Alexander Valuch sa necítil na to, aby hral. Pre nás nemá duel až takú prioritu. Je to vhodná príležitosť, aby dostali šancu mladí a nabrali medzinárodné skúsenosti.

To je najdôležitejšie. Pre naše trio to bude dobrá príprava na aprílové ME hráčov do 21 rokov," vysvetlil Csölle v tlačovej správe od Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).

Taliani nastúpia v Bratislave v inej zostave ako v októbri v Miláne, proti Slovákom si druhýkrát zahrá iba John Oyebode. V kádri trénera Lorenza Nannoniho ho doplnia Jordy Piccolin a Carlo Rossi, pre zranenie mu bude chýbať Andrea Puppo.

"Taliani majú tiež mladé družstvo, ale trochu starších hráčov ako sú naši. Najmä však majú viac skúseností. Taliani sú favoriti, ale my nemáme čo stratiť. Určite sa vopred nevzdávame a budeme bojovať. Samozrejme, bol by som rád, keby sme ich zdolali," dodal slovenský kouč.