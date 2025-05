Úspešný deň pre slovenských reprezentantov. Na domácich ME sa väčšina dostala zo skupín

Z každej zo štvorčlenných skupín išli ďalej dvaja najlepší. Arpáš sa predstavil už na štvrtom šampionáte tejto vekovej kategórie. Medailista z MS a ME kadetov, ako aj ME juniorov prehral mal bilanciu jedna výhra a prehra, no v rozhodujúcom dueli zapol naplno a vyhral 3:0.

„Ráno som sa cítil strašne, v druhom zápase to tiež nebolo najlepšie, ale v tom treťom to už bola moja hra. Hral som do výmeny, chcel som si to ubehať.

Bol to najkvalitnejší súper z celej skupiny, vedel som, že to bude najťažší zápas, ale som rád, že som to zvládol 3:0 a už si môžem oddýchnuť. Teším sa na zajtra, už to bude lepšie,“ povedal.

Palušek išiel do tretieho duelu s Chorvátom Bornom Petekom s tým, že na postup potreboval výhru. Musel otáčať z 1:2 na sety, v rozhodujúcom piatom viedol 9:5, no súper vyrovnal, ale mladý slovenský reprezentant dramatickú koncovku zvládol:

„Na začiatku zápasu som si nebol istý, ako hrá, pretože sme sa dlho nevideli. V prvom som viedol, 10:7, ale nakoniec som prehral. Často sa mi stáva, že vediem v koncovke a súper dotiahne, ale v tom piatom sete som zmenil taktiku a zvládol som to.“